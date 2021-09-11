疫苗FAQ｜器官移植病人可打針？醫生拆解疑慮：高危一族更要接種

新冠肺炎疫苗接種計劃開展近7個月，惟仍有不少長者及長期病患者擔心疫苗副作用，醫管局中央腎科委員會副主席馮加信表示，長者和高危一族，尤其是腎病患者，更加需要透過接種新冠疫苗、有更好的保護。他建議「行得走得」、病情穩定或不太嚴重的長者，可以先接種。

他又呼籲，如要進行腎移植的病人，應盡早打針，「入院前、覆診要好多檢測， 打定針會方便啲」。如果是活體移植，可在手術進行前一、兩個月前打針；若等候遺體移植更應盡快打針，因不確定何時進行手術，以免發燒等影響手術流程。



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馮加信今日（11日）在商台節日《政經星期六》中指，暫未了解有多少腎病病人已接種疫苗，但有病人覆診時向他指，接種疫苗後「得少少痛，好多打完都好開心」，呼籲長者及長期病患者等高危一族盡快接種。

問：6月時打針後不足12小時出現有蕁麻疹，醫生初時建議不打第二針；現時仍被蕁麻疹困擾，但覆診時醫生又指可打第二針，究竟應如何是好？

馮加信：可以接種第二針，不能接種第二針的主要是接種後一小時內出現影響生命的敏感狀況，包括呼吸困難等。出現嚴重敏感較為罕有，醫生會因應接收到的訊息而評估風險。

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問：天生腦血管畸型是否可接種疫苗？

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌：無出血問題不大，更應打針得到更好保護。

問：小時候注射盤尼西林後有敏感，一度全身發漲，是否適合接種疫苗？現時亦因手痛等須注射類固醇，會否對疫苗有影響？

許樹昌：單一藥物敏感問題不大，如對多種食物或藥物嚴重敏感才不適合；注射類固醇亦沒有問題。

問：有7、8種藥物敏感，亦做過割大腸手術，是否適合接種疫苗？

馮加信：要視乎每一種藥物對身體影響，可找過敏醫生進行分析及研究，如藥物敏感非嚴重，打針沒有大問題。

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