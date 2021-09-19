中秋節開運秘技「讓你發大財」！靠一顆柚子輕鬆招來好姻緣

中秋節將至，為家家戶戶團員賞月、吃柚子的時節，對此，台灣民俗專家廖大乙表示，中秋節正是「正能量最強的時候」，不妨趁機祈求姻緣、事業、健康，另外也分享簡單方式給大家參考。



根據《自由時報》報導，廖大乙表示，農曆8月初8至8月15日為中秋節太陰娘娘生日，正是神明正能量最強的一段時間，任何人皆可把握這段時間求好運。

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廖大乙分享，只要拿1顆柚子，利用筷子在外皮戳個小洞，接著拿紅紙寫上想祈求的事項及祈求者姓名；如果想祈求好姻緣，可以寫上自己和對方名字，記得男左女右，之後再寫上「同心好姻緣」、「長久」。

寫好後，將紅紙折好塞入柚子的小洞，接著埋進自家庭院、住處附近的空地，如果沒有空地也可以放進大花盆，之後雙手合十對太陰娘娘（月亮）講出自己願望，進而使柚子吸取正能量；廖大乙提醒，求姻緣者須用在正緣，小王或小三無效。另外，廖大乙說，若想替小孩、父母祈求身體健康，或希望事業順利、職場關係和諧，均可使用同個方法。

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