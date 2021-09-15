邊個月生日最慘？網友數盡呢個月出世無數辛酸事　同路人認同到喊

不少人在過生日時喜歡呼朋引伴舉辦慶生會，但在這幾個月份生日的人，卻特別容易被人遺忘。日前，一名網友發文表示，在9月份出生的人是最容易被忽略的一群人，尤其是月初出生的人，讓他不禁直呼「為9月生日的人默哀三秒鐘」。



原PO在Dcard上以「9月生日真的很可悲」為題發文表示，自己先為9月生日的人默哀三秒鐘，尤其是9月初的朋友，「因為你們是最容易被忽略的一群人，至少在求學階段中，9月初的人們可以硬生生的少掉別月份生日的人6到7次的慶祝」。

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他補充道，因為在9月出生的人，只要每年一到新的環境，就絕對會被忽略，因為一開學大家都不太熟，根本不知道你的生日，通常2至3個禮拜後，大家才慢慢變熟，等到對別人生日有興趣的時候，才發現自己的生日早就已經過了。「常被問會不會介意沒過到生日？場面話都說不介意，但我內心都已經在牆角哭了一公升的淚啊！」原PO心酸說明，因為生日一年只有一次，而若一次的生日沒過到，感覺就是讓那年黯淡的過去。

然而有不少網友認為7、8月份出生的人也會遇到一樣的情況，但原PO則認為，9月生日的可悲之處在於，大家都在花心力交新朋友，所以對於你生日的關注當然會大幅減少，但7、8月暑假生日的同學還可以在那時候揪出去玩，但9月的人們只能被眾人忽略。

此文一出，便引起許多在9月出生的網友紛紛貼出自身經歷表示，「我是9月1日的，每次生日就是開學當天不然就第二天，嘆氣」、「9月13日生日，每年都剛好卡到開學好困擾」、「完全同意！今年剛升大一就遠距，可能連會說生日快樂的新同學都沒有」、「9月1日最慘+1」、「9月2日報到，家人是唯一跟我說生日快樂的」、「19號生日嗚嗚，真的懂」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】