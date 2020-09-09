「生日快樂」暗藏性暗示？　日本女星收生日卡一秒皺眉：他好色喔

日本女星早川小百合是《2分之一強》的固定班底，甜笑風趣的形象深獲人心，她曾透露以前到澳洲留學時還不會中文，生日收到台灣同學的卡片，但看到「生日快樂」四個大字的當下既疑惑又害羞，這段往事因該節目整理經典影片而重新浮上檯面。

「生日快樂」在日本漢字中另有意思？點圖看早川小百合皺眉原因▼▼▼

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早川小百合飛往澳洲留學時，班上有不少台灣人，剛好碰到生日之際，這群台灣同學一起寫了卡片送她，上頭用中文寫下「生日快樂，Have a good day!」當時還不會中文的她打開一看，忍不住皺眉了，「生日快樂是什麼？」最令她不懂的則是「快樂」這兩個字。

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早川小百合解釋，因為這兩個字在日本漢字的意思是指發生關係後高潮的感覺，「我今天生日，晚上做什麼關你屁事啊？！他好色喔。」日文的生日快樂為「お誕生日おめでとう」，其中「おめでとう」是恭喜或慶祝的意思，都沒有像中文一樣有「快樂」的意思。

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