柏金遜｜發病早期晚期症狀逐樣睇　真正成因未明或與遺傳基因有關

文：高燒編輯

【早期／晚期／症狀／成因／治療方法／藥物】柏金遜症是一種常見於長者身上的神經系統疾病，柏金遜症患者的肌肉會不自覺地出現震顫、動作變得緩慢，關節活動變得僵硬，情況會愈來愈嚴重。柏金遜症平均病發年齡在60至70歲之間，而目前醫學界未有任何根治原發性柏金遜症的有效方法，柏金遜症患者只可以靠藥物控制此症狀出現，以改善他們的活動能力。Gofever高燒編輯團隊以下為大家整理了有關柏金遜症症狀、成因及柏金遜治療方法。



柏金遜症的平均發病年齡為60至70歲之間，患者初期出現睡眠問題，及面部無表情等病徵。（VCG）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

柏金遜症是甚麼？了解柏金遜症成因



柏金遜症是一種影響神經系統的疾病，平均發病年齡在60至70歲之間。柏金遜症形成是因為腦內部份神經系統功能受損，令腦部減少製造一種稱為「多巴胺」的物質，而多巴胺負責腦內部的信息傳遞至肌肉，當腦部減少多巴胺時，會影響人體協調肌肉活動。不過，柏金遜症明確成因至今未明，遺傳基因可能是導致原發性柏金遜症的原因之一，另外，藥物引起的副作用、腦部損壞、腦炎、多次中風等等亦有機會導致透發性柏金遜症形成。

柏金遜症症狀：早期症狀是睡眠出現問題、晚期患者或失去活動能力



根據香港柏金遜症基金資料，不同時期的柏金遜症患者，會出現不同的症狀，而症狀會隨病情嚴重而有所惡化。以下是柏金遜症患者不同時期常見的症狀：

柏金遜症早期症狀：

部分柏金遜症患者在發病早期出現睡眠問題，包括嗜睡卻難以入睡、經常發惡夢以及有睡眠窒息症問題。由於此時患者身體活動功能未有受影響，故令人難以發覺病情。當柏金遜症患者發病後，手腳持續或間歇出現不受控制的震顫，特別是靜止時最為明顯，震顫慢慢擴展至同一邊身體的其他部位。柏金遜症患者的手腳肌肉亦會開始變得僵硬，例如伸直或屈曲手腳時會出現困難。早期柏金遜症亦會令患者動作開始變慢，包括出現書寫困難、臉部缺乏表情、起步及停步均有困難等等，初時病徵只會在一邊身體出現，慢慢發展至兩邊身體，甚至失去平衡力，容易跌倒。

柏金遜症形成是因為腦內部份神經系統功能受損，令腦部減少製造一種稱為「多巴胺」的物質，而多巴胺負責腦內部的信息傳遞至肌肉，當腦部減少多巴胺時，會影響人體協調肌肉活動。（shutterstock）

柏金遜症晚期症狀：

當柏金遜症患者病情進一步惡化時，症狀開始加深，患者難於保持姿勢及平衡，嚴重甚或會出現四肢癱瘓，令患者完全失去行動能力。另外，晚期柏金遜症患者出現排便、性功能失調及其他自主神經功能障礙，面部表情愈來愈少，眨眼和微笑的次數亦會減少，甚至出現認知功能障礙，部分患者更會出現幻覺或妄想等精神錯亂症狀。

柏金遜症治療方法



目前醫學界未有任何根治柏金遜症的有效方法，柏金遜症患者只可以靠以下的治療方法控制及舒紓症狀出現，以改善他們的活動能力。

👇👇👇點擊即睇【柏金遜症治療方法】👇👇👇

+ 1

高燒Gofever 網址：https://www.gofever.com.hk/

facebook專頁：https://www.facebook.com/gofeverhk/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

作者簡介：



高燒Gofever醫療健康平台擁有醫療團隊支援，每日為大家搜羅最貼地又專業的醫療健康資訊，包括日常健康新聞、兩性健康資訊、醫療保險及健康理財資訊，旨在加強大家的健康意識。



同場加映：👇👇👇點擊即睇【解構出生月份與疾病種類】👇👇👇



+ 8

同場加映：👇👇👇點擊即睇【被蛇咬傷急救方法】👇👇👇



+ 1

同場加映：👇👇👇點擊即睇【夏日凍飲含糖量排行榜】👇👇👇



+ 2

同場加映：3個食荔枝時的注意事項【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 1

同場加映：即睇消暑甜品要識食！ 【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 3

同場加映：點擊即睇保持腸道健康方法！ 【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

