結婚2年「造人」無果　驚悉妻子隱瞞曾2度墮胎　丈夫：我可以點？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-18 17:00

生兒育女是不少夫妻的人生目標，不過最近在討論區上卻有網民分享，指與妻子結婚2年之後，一直努力「造人」但都沒有結果。樓主於是去做身體檢查，確認自己沒有問題，妻子就透露自己曾經墮胎2次，可能已經影響生育能力，亦都覺得自責。樓主於是上網求救問可以如何處理，網民們就指人始終都會有過去，亦可以幫妻子調理身體。

樓主在討論區上發文，指與妻子「造人」1年仍然無果，其後妻子坦承曾2度墮胎，或已影響生育能力。(資料圖片)

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樓主在香港討論區上以「結咗婚2年，而家先知佢墮過2次胎」為題發文，分享自己與妻子面對有關生兒育女的矛盾：

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有網民就認為，每個人都會有過去，樓主應該包容妻子，幫助她調理好身子的話還是有可能懷孕。對於樓主覺得妻子隱瞞，有人認為事件難以啟齒，「無問過個女子又點會無啦啦去提」，不過亦有人分享指自己拍拖時妻子已經坦白曾經墮胎，「我用咗1日時間就消化咗」。

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