日棒球青年患血癌　瀕死邊緣床邊竟出現一位天使　結局惹哭無數人

日本綜藝節目《跟拍去你家》這次在街邊放了一台攝像機。一位抱著嬰兒的女子走到了攝像機前。她剛從便利店買了些食品，準備回家做飯。被問到可不可以去家裏看看後，女子爽快的答應了。



女子帶了兩個孩子，大兒子馬上就2歲了，懷裏的女兒現在5個月大。女子名叫Natsuki，今年27歲，住在一所新建好的三層的家。兒女雙全，又住進了新房子，生活一定很美滿。但是她卻說：「不不……經歷了很多事情。」

到了家裏之後，suki的婆婆也在家。今年51歲的婆婆也是《跟拍去你家》的粉絲。婆婆說能真的被節目組拍到，也是意想不到的事情。對於她來說，想都不敢想的事情真的太多了。婆婆也說「真的發生了好多事」。那麼兒媳和婆婆口中的「好多事」，到底是什麼呢？

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房子非常大，因為有兩個孩子的緣故，東西也非常零亂。桌子上放了suki正在做的手工，手真的好巧呀。窗台邊擺放了幾張合影，是suki的老公的照片。老公和她一樣大，在銀行工作。說到這裏還沒介紹suki的工作，其實她是一位護士，家裏堆放了很多護理類書籍。之前在血液內科，現在負責美容外科。除了書籍，角落裏還放了很多棒球相關的物品。正好這時老公回來了，正好給大家介紹一下他喜歡的棒球。夫妻倆的工作都不錯，一家人也非常的和睦，他們所說經歷的很多事，究竟是什麼呢？

這還得從夫妻倆相遇說起，原來丈夫是在住院的時候認識了在醫院工作的妻子。住院的原因，正是因為白血病（血癌）。住院的時候，丈夫才23歲，卻已經是瀕死狀態了。當時suki正好是照顧丈夫病房的護士。好消息是目前丈夫已經沒什麼症狀了，只需要定期去醫院檢查。生病的那段時間，起床以後嘴裏就會出血，身上還會出現各種淤青。知道兒子患病之後，母親每天都在哭，完全不知如何是好。因為治療，丈夫的頭髮也變得越來越少，最後乾脆全部剃光。身體一天不如一天，已經做好了最壞的打算，那時兒子就對媽媽說：「我可能結婚也結不了……」

但是經過不斷的治療，用了一種剛研發好的叫「抗癌劑」的新藥，兒子的病竟然有了好轉，奇跡就這樣發生了。而同樣讓母親興奮的是，兒子竟然戀愛了。至於夫妻兩個人誰先表明了心意，當事人雙方表示都已經忘了。當母親還在跟節目組聊兒子生病的那段時間時，兒子在後面默默的擦眼淚，看到這裏日美醬也淚目了。堅持了16年的棒球少年，有一天卻因為病魔倒下。全力支持兒子的母親經歷了差點失去兒子的瞬間，戰勝病魔後結了婚，卻被告知生不出小孩。

這一家人真的是經歷了太多的困難，好在現在都全部克服了。風雨之後便是彩虹，兒子最想感謝的，就是自己的母親和妻子。婆婆也稱自己的兒媳簡直就是女神，竟然願意和自己生病的兒子結婚。日美醬覺得好人總會有好報的，一家子都是善良美好的人，一定會過上更加美好的生活。

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