囡囡搭港鐵見空位坐下　女乘客：個位我要坐　女童即讓位仍被追罵

每逢繁忙時間，港鐵車廂總會重複上演「爭凳仔」的戲碼。最近1名港媽在網上發文，指日前早上帶女兒乘港鐵上學時，女兒看到車廂有空位打算坐下，但旁邊1名女乘客見狀即指「呢個位我要坐嘅」，女兒聽後已立即起身讓位，未料對方仍然追罵指她「冇家教」，令女童深深自責。



有港媽在網上發文，指近日早上與女兒一起搭港鐵，其間女兒見到車廂空位並坐下，未料竟被旁邊的女子指責，聲言「呢個位我要坐嘅」。（示意圖 / 資料圖片）

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該名港媽在facebook群組「將軍澳主場」發文，指今早（16日）約7時她與女兒乘港鐵時，女兒上車廂看到有空位便打算坐下，並對站在空位前的女乘客說「唔該借借」。不過，該名女乘客其後竟說「呢個位我要坐嘅」，甚至責罵女童「冇家教」。

按圖放大看港媽與女乘客「交戰」過程▼▼▼

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眼見涉事女乘客不停指罵女兒「冇家教冇禮貌」，樓主當場忍不住怒火反斥，「我話細路女有話唔該借借，而且旁邊都有其他人聽到嘅，而妳一直喺度話小朋友係冇家教，咁我想問下妳點先叫有家教啊？」樓主並稱女兒事後以為自己做錯事，內心非常自責。

不少網民均留言批評女乘客無理取鬧，認為起初她在港鐵車廂霸位便已經不合理，又大讚女童有禮貌，「小朋友已經做得好好，最重要問心無愧」、「最緊要心理輔導返囡囡」、「妳囡囡好乖好有禮貌！唔使介意！」。

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（facebook群組「將軍澳主場」）

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