中秋節｜健康月餅真係咁低卡路里？1/8個低糖月餅熱量已等同1碗飯

文：註冊營養師陳穎心

中秋節將至，又是品嚐月餅的好時候，但月餅種類繁多，近年更推出了各種新派月餅，還有一些取用了聲稱較健康材料的月餅。究竟哪款月餅熱量糖份最高最不健康？那些有健康聲稱的月餅是否較健康？以下為大家逐一比較各款月餅熱量成份！



👇👇👇點擊即睇【月餅熱量成份大比拼】👇👇👇

+ 13

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

一個雙黃蓮蓉月餅熱量接近4碗飯！低糖月餅未必較健康？

在眾多款式的月餅中，通常傳統月餅的熱量最高。一個約185克的雙黃蓮蓉月餅及五仁月餅，已經有約800千卡，即接近4碗飯的熱量。至於奶皇月餅、冰皮月餅、綠茶月餅、純素月餅、或其他新派月餅通常較迷你，一個約30至50克，約150至200千卡，一個60至70克的雪糕月餅則有約240千卡。至於低糖月餅未必比普通月餅低熱量，有些用麥芽糖醇的月餅的確比傳統月餅的熱量低近四成，因麥芽糖醇的熱量只有砂糖的一半左右，但有部分低糖月餅的熱量與傳統月餅相約，因為糖分雖然較低，但脂肪卻較高。

一個蓮蓉月餅有11至12茶匙糖、一個五仁月餅有8至10茶匙油

大部分月餅都含有高脂肪或高糖的材料，如砂糖、油、鹹蛋黃、椰漿、朱古力等。當中糖分最高的是蓮蓉月餅，一個有11至12茶匙糖，最少則是迷你低糖月餅（如低糖綠茶或烏龍茶月餅），一個只有少於1茶匙糖。脂肪最多則是五仁月餅，一個有8至10茶匙油，脂肪最少則是迷你綠茶及冰皮月餅，一個約有1茶匙油。

五仁月餅脂肪最多，一個已有8-10茶匙油。（資料圖片）

營養師教你如何健康食月餅！傳統月餅每次最多食1/4個

吃月餅要吃得較健康，首先要控制好份量，建議傳統月餅每次最多吃1/4個，迷你月餅每次最多吃一個。如果有長期病患，如高血壓、高膽固醇、高血糖等或要控制體重人士，則建議每次最多吃1/8個傳統或半個迷你月餅。其次，如果吃了月餅，當天應避免其他高糖高脂食物，並應做30分鐘運以消耗從月餅所吸收的卡路里。

另外，可以配一些低卡路里的飲品，如綠茶、烏龍茶、花茶、檸檬茶、檸檬水等無糖飲品。順帶一提，雖然飲茶令人有消滯的感覺，而且亦有可能幫助消脂，但亦不足以完全抵銷從月餅所攝取的熱量，所以還是要小心控制進食份量。

高燒Gofever 網址：https://www.gofever.com.hk/

facebook專頁：https://www.facebook.com/gofeverhk/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

作者簡介：



高燒Gofever醫療健康平台擁有醫療團隊支援，每日為大家搜羅最貼地又專業的醫療健康資訊，包括日常健康新聞、兩性健康資訊、醫療保險及健康理財資訊，旨在加強大家的健康意識。



同場加映：👇👇👇點擊即睇【茶餐廳早餐熱量大比併】👇👇👇

+ 3

👇👇👇點擊即睇【夏日凍飲含糖量排行榜】👇👇👇

+ 2

3個食荔枝時的注意事項【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 1

同場加映：即睇消暑甜品要識食！ 【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 3

同場加映：點擊即睇保持腸道健康方法！ 【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

