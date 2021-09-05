飲酒迷思｜酒一喝臉總是紅通通？少酒精代謝基因可用益生菌緩解

「我需要來點酒精放鬆一下！」，到了週末或是生活壓力大時，不少人會小酌一杯讓身心放鬆，不過你也有喝酒後臉總是紅通通的經驗嗎？



喝酒臉紅不是肝功能代謝好！是基因中缺少「ALDH2」

別再傻傻認為「喝酒臉紅是肝功能好」！這不僅是基因缺陷而且對身體還有危害。當黃湯一杯杯下肚，酒精開始在體內代謝時，酒精會被人體內的ADH（乙醇脫氫酶）氧化成對身體有毒性且致癌的乙醛，然後被 ALDH（乙醛脫氫酶）再進一步氧化成無毒的乙酸。

而ALDH有兩種基因型態，分別為「ALDH1」和「ALDH2」。若是屬於喝酒後臉容易紅通通像顆蘋果的人，就是因為身體中缺少了ALDH2，導致無法代謝乙醛，讓乙醛積聚後導致血管擴張、臉紅。

ALDH2缺乏症影響5.6億東亞人口！台灣高居世界第一

ALDH2缺乏症影響了5.6億東亞人口，佔世界人口的8%。而根據根據2015年的史丹福大學研究，台灣人酒精代謝基因（ALDH2）缺陷率高達45～47%高居世界第一，也就是說，幾乎每兩個人中就會有一個人基因缺乏ALDH2。

乙醛在2007年時已被世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）列為人類的一級致癌物。且易引起頭痛、心悸、嘔吐、宿醉，並提高心血管疾病和失智症風險。若因為缺乏ALDH2而無法代謝乙醛，長期下來對人體也可能有危害。

▼酒一喝臉就紅通通？益生菌也許是解方（點擊圖片查看👇👇👇）

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韓國全北大學在一項臨床試驗研究中發現， 服用一種由四種益生菌混合（乳酸桿菌、雙歧桿菌）製成的補充劑Duolac ProAP4，可以有效降低血液中的酒精及乙醛濃度。

這四株菌種分別為：Lactobacillus gasseri CBT LGA1（加氏乳桿菌）、Lactobacillus casei CBT LC5 （乾酪乳桿菌）、Bifidobacterium lactis CBT BL3（乳雙歧桿菌）和短雙歧桿菌CBT BR3，而此研究會選擇這四株菌種，是因為它們能非常有效的代謝酒精。

加氏乳桿菌CBT LGA1和乳酸雙歧桿菌CBT BL3表現出較高的乙醇（酒精）代謝能力，而乳雙歧桿菌CBT LC5和短雙歧桿菌CBT BR3則能加速乙醛代謝。

愛飲紅酒的人也絕對喜歡肉桂？（按圖看清👇👇👇）

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僅對缺乏ALDH2患者有效 補充後一小時效果明顯

不過這並非對所有人都適用，根據這項韓國全北大學的研究結果中發現，補充Duolac ProAP4僅對基因中缺乏ALDH2的患者能有效降低血液中酒精及乙醛的濃度。

而根據研究結果顯示，在喝醉後補充Duolac ProAP4，約一小時才能明顯看見降低血液中酒精及乙醛濃度的效果。不過研究人員表示，雖然Duolac ProAP4不會立即影響體內的酒精代謝，但能加速乙醛在腸道中的分解。

無酒精啤酒正流行 可成為你想健康喝酒的替代解方

近年來人們在喝酒的同時也很重視健康，若你也屬於身體中缺少ALDH2的那一派，在Duolac ProAP4等類型的解酒益生菌尚未問世前，想放鬆一下低酒精或無酒精啤酒也許是你的好選擇！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：酒一喝臉就紅通通？少了酒精代謝基因，讓益生菌來解救你！】