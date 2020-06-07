皮膚美容聰明選｜皮膚科醫生植髮Q&A　解答10大常見問題注意事項

編按：植髮手術是不少出禿髮男士的救星，這種手術原理簡單，但事前及事後要注意的事項卻不少，台灣皮膚科醫師為大家解答連串對植髮的疑問。

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植髮原理雖然簡單，植髮是否能夠成功則取決於醫師的技術，在技術上有一些專業考量。台北醫學大學皮膚科兼任副教授蔡仁雨醫師在其新書《皮膚美容聰明選：治療前，請先聽聽25位皮膚科專家建議》中指出，毛髮移植手術是指將毛囊由原來生長的皮膚處取下來移植到需要生長毛髮的地方，依據取髮的來源可以分為自體或異體毛髮移植。

蔡仁雨指出，不論何種手術方式，最重要是手術醫師的熟練度與經驗比較重要。不隨便聽信廣告，尤其是招攬去國外接受廉價的植髮手術；所謂植髮手術的黑市場目前充斥在全世界，新的技術並不一定代表比傳統方式好，只是比較容易廣告吸引民眾注意。

毛髮移植手術計價是以一根或是一株應該術前先問清楚。植髮手術是改善外觀並不能治癒雄性禿，因此手術後仍需依醫師指示繼續吃藥或擦藥避免持續落髮。你還在用錯誤的觀念進行錯誤的治療嗎？關於「毛髮移植術」的十大迷思：

1.植髮量如何評估？是否一次植越大量越好？

植髮的數量是根據禿髮的面積大小與植髮密度而定。例如一位第4期雄性禿患者規劃植髮面積50平方公分，植髮密度為每平方公分30株，則需移植1500株毛囊單位。是否植越多越好倒是不見得，實際上應該是達到外觀改善的最大量為宜。舉例來說，對一位年輕病人臨床第2或第3型只需植1000株左右便能達到理想的外觀。如果植入2000株或更多，臨床並無加分，反而浪費多餘的毛囊。這些毛囊留著將來仍可能使用的到。

第4期雄性禿手術前及術後3年 ,當時一次移植1500株毛囊單位。（時報出版提供）

2.植髮手術的時間重要嗎？

毛囊離開人體時間越短存活率約高。除非保存得宜；根據韓國Dr.King 之前研究，毛囊離開人體4~6小時以上存活率會大幅下降，所以植髮手術盡可能在6小時內完成。

3.植髮手術治療雄性禿一勞永逸？手術完就不用再吃藥了嗎？

手術只是填補禿髮部位並不能抑制雄性禿疾病的進展，所以手術完仍需擦生髮水或吃Finasteride（柔沛）或Dutasteride（新髮靈）預防持續掉髮，除非禿髮型已經穩定。

4.植眉手術和植髮一樣嗎？

眉毛有一定的生長方向且角度比較小（伏貼）比較細且是單根生長，因此必須取較細的單根或分成單根的毛髮再植入，先紮洞再植入或以植髮筆皆可。基本上植眉是比植髮需更高的技術與經驗，免得植起來像張飛。

5.植髮在疤痕上可以存活嗎？

對於較平的疤痕植入毛囊是可以存活，但存活率比平常頭皮差一點，約70~80%。

6.一次移植密度約多少？如何達到正常頭髮密度？

根據研究植髮密度每平方公分30~40個毛囊單位存活率最佳，中國人正常毛囊單位平均每平方公分約70個，因此同一部位植二次幾乎可以達到80%以上正常的密度。

7.每次植髮間隔多久較合適？

植髮完約9~12個月可以看到比較好的結果，加上頭皮經過1年後比較軟化，因此建議間隔1年以上比較合適。

8.植完多久可以洗頭？可以運動？可以擦生髮水？

植完後1~2天可以洗頭，大概1~2周才可激烈運動，一周後可以開始擦生髮水。

9.女性雄性禿植髮效果如何？

女性雄性禿是屬於瀰漫性稀疏，因此植入髮量不似完全禿光可以植的比較密，因此可能需要二次植髮外觀上比較好看，至於髮線部分（額頭太高）一次便可以達到不錯效果。

10.植睫毛、鬍鬚、陰毛效果如何？

上眼瞼有3~4排睫毛，早期流行植睫毛，但有一些作用如方向不對、倒插、肉芽腫等，自從有睫毛生長液問市及接假睫毛風行，目前較少醫師執行此項手術。至於鬍鬚、陰毛比較簡單效果也相當不錯。

（以上是《皮膚美容聰明選一治療前，請先聽聽25位皮膚科專家建議》的內容節錄）

書名：《皮膚美容聰明選一治療前，請先聽聽25位皮膚科專家建議》，編者：蔡仁雨、石博宇（時報出版提供）

編者：蔡仁雨、石博宇

蔡仁雨：現任皮膚科診所院長

資歷：教育部部定皮膚科副教授

臺北醫學大學皮膚科兼任副教授

台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長

石博宇：現任保順聯合診所副院長

台北市立萬芳醫院皮膚雷射美容中心主治醫師

資歷：台灣皮膚暨美容外科醫學會創會祕書長

出版社：時報出版