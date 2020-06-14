皮膚美容聰明選｜果酸換膚屬醫療行為　一文睇清5大潛在副作用！

編按：果酸換膚屬較溫和的美容醫療行為，但可能會出現如色素沉澱、爆生痘痘等副作用，台灣皮膚科醫師列出5個副作用，指這些副作用都屬暫時性的，大家應在進行治療前了解多些，以免造成不必要的憂慮。

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臺大醫院皮膚部主治醫師曾忠仁在《皮膚美容聰明選：治療前，請先聽聽25位皮膚科專家建議》中指出，大約從30年前，果酸換膚問世，由於操作方便，安全有效，副作用又少，很快席捲全球，造成一股風潮，也可視為皮膚科由傳統醫學治療，踏入新興的美容醫學的入門磚，各種強度的化學性換膚都是醫療行為，還是有造成皮膚傷害的可能性，一定要在醫護人員的監督下，才能執行。

果酸換膚是淺層換膚的一種，也是一般民眾比較熟悉的，期望達到皮膚保養目的的，都可以接受果酸換膚，當然，如果皮膚有青春痘、粉刺、毛孔粗大、痘疤、臉部過度出油、細紋或皺紋、雀斑、日光性小痣、肝斑、發炎後色素沉澱、毛孔苔癬角化症、皮膚日光性老化等異常，更是果酸換膚最好的候選人。

果酸濃度提高時才有去角質作用，可以破壞角質層細胞間的連結，促進皮膚的新陳代謝。（《Gwyneth Paltrow goop生活態度》截圖）

化學結構式為AHAs的酸性化學物質，統稱為果酸，大部分可由水果提煉出來，屬於弱酸類，其中最著名的一種酸為甘醇酸，分子量最小，對皮膚的穿透性最好，因此是操作所謂的果酸換膚的首選，其他如檸檬酸、酒石酸、杏仁酸等等，也都屬於果酸的一，當然，混合各種酸的複合性果酸也隨之出現，對於這幾種酸的選擇，就屬於醫療上，病人的要求，與醫師的判斷，並沒有絕對的標準，也無所謂孰優孰劣之分。

根據果酸的濃度和pH值，會對皮膚產生不同的效果。在極低濃度與酸鹼度越接近中性的果酸，只有保濕效果。濃度稍微提高時，才有去角質的作用，可以破壞角質層細胞間的連結，促進皮膚的新陳代謝。

在濃度增加以及pH值降低的情況下，它的破壞力隨濃度增高而增加，濃度越高，pH值越低，效果越能達到真皮組織，來達到化學換膚的功效。但治療前需要了解，果酸換膚可能的五種副作用：

1.結痂

果酸換膚雖然是溫和的換膚，不過如果病人的皮膚較為敏感，或皮膚有傷口，或是使用的果酸濃度太高，酸鹼度較酸，作用時間太久，甚至是中和不夠完全，冰敷時間太短，都可能有明顯的皮膚結痂產生；雖然絕大部分的結痂，都會在幾天之後就完全脫落，不過對某些病人而言，還是會造成日常生活上的種種不便。

2.色素沉澱

如果前述的結痂較嚴重，少數病人，尤其是黃種人皮膚的我們，有可能會出現所謂的發炎後色素沉澱，當然這也是暫時現象，通常在數周到數月之後即消失，不過對於本來就是為了淡化色素斑塊的病人，還是會造成強烈的心理壓力。

3.青春痘的惡化

對於想要以果酸換發治療青春痘的病人，少數患者在治療初期，可能會覺得痘痘的狀況反而惡化，這其實也是暫時現象，繼續治療就可以獲得明顯的進步。

4.單純疱疹的再活化

雖然在東方人少見，不過還是有極少數，有疱疹病史的病人，在做完果酸換膚之後，有單純性疱疹的發作，這樣的病人，有必要在施行果酸換膚前兩天，給予口服抗病毒藥物預防疱疹的再發作。

5.眼角膜的化學性灼傷

操作果酸換膚時，病人眼睛的保護非常重要，因為眼睛的眼角膜對果酸相當敏感，萬一流入眼睛就可能造成角膜的化學性灼傷，雖然絕大多數的此類病例不會造成永久性的損傷，不過造成的疼痛與暫時的視力模糊，對病人還是非常的不便。

（以上是《皮膚美容聰明選一治療前，請先聽聽25位皮膚科專家建議》的內容節錄）

書名：《皮膚美容聰明選一治療前，請先聽聽25位皮膚科專家建議》，編者：蔡仁雨、石博宇（時報出版提供）

編者：蔡仁雨、石博宇

蔡仁雨：現任皮膚科診所院長

資歷：教育部部定皮膚科副教授

臺北醫學大學皮膚科兼任副教授

台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長

石博宇：現任保順聯合診所副院長

台北市立萬芳醫院皮膚雷射美容中心主治醫師

資歷：台灣皮膚暨美容外科醫學會創會祕書長

出版社：時報出版

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