學校小息時間短　小二女童因老師1句話唔敢飲水　家長批間接虐待

雖然中秋已過，天氣仍然炎熱潮濕，適時補充水份非常重要。不過近日有家長發文，指看到小二女兒的水樽常常原支帶回家，才發現她在校內沒有飲水。女兒後來解釋，老師規定上堂期間不能去洗手間，又擔心小息時間不足，因而不敢喝水。帖文引起不少父母共鳴，直指大小便是基本需要，而且小朋友難以長期忍耐，批評校方的措施猶如向學生施壓，甚至形容是間接虐待。



有家長發文指留意到女兒的水樽常常原支帶回家，了解後才知道女兒擔心被老師責怪，加上小息時間不足才不敢喝水，引來網民討論。（《暖男爸爸》劇照）

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有家長早前於facebook群組「家長Secrets」發文，指發現就讀小二的女兒帶回學校的水樽經常「原支放學」，遂向女兒查問原因。經了解過後，女兒表示老師曾於課堂上稱「上堂唔可以去洗手間，除非你肚痛，因為出出入入度門會『嘭嘭聲』好嘈」。

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樓主指，老師1句話令小朋友「個個都唔敢飲水」，因女兒擔心課堂期間會「有急急之意」，而且小息時間洗手間往往大排長龍，女兒也怕一旦飲水會「排唔切去廁所」。樓主續稱，女兒有同學更曾因小息未能去洗手間而「忍咗成個鐘頭，到放學先痾得」，不禁大嘆：「唔怪得個個同學聽到派到近廁所嘅課室時表現興奮啦。」

不少家長也指小朋友不願喝水是常態，批評校方規則過嚴。（《暖男爸爸》劇照）

帖文引起一眾家長共鳴，批評相關情況屬學校常態，一直沒有改善，「我女得5分鐘小息，真係唔敢飲水」、「間間都係咁，連啲校工姐姐都多聲氣，邊個敢飲敢去」、「有啲老師衰到畀你去，但返到課室要你企一陣先准坐低」、「就係香港政府冇監管，搞到學校坐大，間接虐待學生」。

不過也有家長認為，小朋友不喝水不一定與規則或休息時間不足有關，「就算畀你去廁所，啲𡃁仔都係唔鐘意飲水㗎啦。小朋友都係小二，都係成日拎返支水返嚟，不過問佢點解小息唔飲水，佢就話因為去咗玩」、「我女會飲水呀，小息見到多人排隊，會去另一層痾」。

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