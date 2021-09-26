卑路乍灣公園玩耍被人從高處推落地　阿仔骨折送院　港媽：疑故意

【西環／卑路乍灣公園／流動Monkey Rack】中秋佳節剛過，許多家長當晚都帶孩子到公園邊賞燈邊玩耍。1名網民日前轉述朋友的經歷，指中秋當晚帶兒子到西環卑路乍灣公園，其間小朋友準備在高處捉住吊環，但未捉好便被身後的男童推到地上，送醫後證實骨折。港媽事後得知涉事男童原來已曾推倒其他小朋友，質疑對方是惡意推人，故希望提醒其他媽媽多加留意。



有網民引述朋友表示，兩母子於中秋夜到西環遊樂場玩耍，未料兒子突然遭推倒，疑似是身後的男童刻意推人。（示意圖 / Dan Meyers / unsplash）

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有網民在facebook群組「西環變幻時」發文，引述其朋友於中秋節當晚帶兒子到西環卑路乍灣公園玩耍，兒子正排隊等候玩名為「流動Monkey Rack」的遊戲設施，後來他準備伸手捉住吊環時，卻突然被後面的小朋友推倒至地上。

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港媽在帖文表示，她事後向兒子了解事件，才得知涉事男童在推其兒子前，已曾推倒其他小朋友，質疑對方是刻意推人，於是在網上發文分享事件。

帖文一出即引來網民熱議，大批網民留言祝願小朋友盡快康復，亦有人建議事主媽媽報警，避免事件再次發生在其他小朋友身上，「如果唔教訓一下這位小朋友，他未必知錯，或者變本加厲傷害他人」、「如佢有前科應搵佢家長講，唔係有更多小朋友受害」、「可唔可以報警？睇下有無CCTV」。

（fb「西環變幻時」）

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