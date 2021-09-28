內地男酒後駕駛遇警察　棄車狂奔躲草叢終被捕：你咋不開車追我？

飲酒不開車，開車不飲酒，但偏偏有人以身試法！內地警方最近揭發1宗酒駕案件，涉事司機在警察面前竟突然棄車逃走，跑步數百米之後一度消失於尾隨的警方視野之中。不過天網恢恢，最後還是被警察尋獲，更笑住反問警員「你咋不開車追我？」。



男子狂奔數百米後還是被捕，更被警方查出酒後駕駛。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事件發生於內地寧夏，上周三（9月22日）晚上約10時，當地交通警察在石嘴山市大武口區沐春園小區附近執駕，其間看見1部私家車在離他們約50米處突然停車，司機更疑似因為看到警察而棄車跑走。

警員見狀立即追趕上前，追了大約500米之後卻找不到司機，於是以電筒照明附近的道路及草叢，最終在約800米處的草叢內找到司機。涉事司機是1名姓張的男子，被發現時更笑着說「警察同志，你跑得真快，體力挺好啊！你咋不開車追我？這樣我還能多跑一會呢」。

涉事司機張男表示，他當晚與朋友吃飯時曾經飲酒，但冒險駕車回家，半路看到有警察就決定棄車而逃。（GettyImages）

警員了解張男事發經過，原來他與朋友吃飯時曾經飲酒，回家時認為自己清醒而且離家不遠，決定冒險駕車回家，詎料在路上遇到警員，當下決定棄車逃走。民警即場以儀器檢測及後經醫院抽血檢查，皆確認張男體內酒精濃度達醉酒駕駛的66mg/100ml，現時案件仍在調查當中。

（澎湃新聞、新浪網）

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：內褲女墮樓壓穿車頂 半裸男衝至擁吻安慰 網民：激情時刻出事？【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



內褲女墮樓壓穿車頂 半裸男衝至擁吻安慰 網民：激情時刻出事？

+ 3

+ 1

同場加映：墨西哥男女警執勤時到野外車震 身穿制服被偷拍 事件曝光即被炒【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



網上流傳短片放大逐格睇！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

