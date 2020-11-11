喝醉後常「斷片」？英研究發現酒後易失知覺人士患這疾病機會更高

有些人喝酒後容易斷片、失去知覺，甚至喪失意識，其實這並非好現象。目前有研究發現，喝酒後出現上述情形的人，未來罹患失智症的風險倍增，而且即使是每周適度飲酒或少量飲酒的人，只要有某次曾斷片或失去知覺，發生機率也相同，研究發表在《美國醫學會雜誌》（JAMA Network Open）。

英國倫敦大學流行病學教授Mika Kivimaki表示，這項研究中，他和研究團隊回顧了英國、法國、瑞典和芬蘭等國家，超過13萬名成年人的數據，其中有0.8%（約1,000名）在14年內患有失智症。

有些人喝酒後容易斷片、失去知覺，甚至喪失意識，其實這並非好現象。（《醉爆伴郎團》劇照）

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從數據中發現，有10%的研究參與者承認自己曾在過去1年內因為飲酒失去意識或知覺，而某些自述每周飲酒量正常的人（定義為每周飲酒不超過14杯），也至少出現過1次失去意識或知覺，他們罹患失智症的可能性比平常不太喝酒的人高出2倍。

根據美國阿茲海默症協會表示，美國有600萬人患有失智症，伴隨着記憶力減退和溝通障礙。而從研究中發現，在短時間內大量飲酒會導致大腦產生神經毒性，進而引響健康。Mika Kivimaki解釋，酒精引發的神經毒性症狀之一就是失去知覺或意識。

另外，飲酒也可能其他疾病的罹患機率，例如糖尿病、心臟病或高血壓等，這些疾病同樣會增加失智症的風險。

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