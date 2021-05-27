馬來西亞女網紅確診　拍片紀錄染疫過程　揭隔離營實況床位超密集

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-27 15:30

新冠肺炎疫情目前仍在世界各地蔓延，其中馬來西亞一名YouTuber心虹也在日前確診，她拍影片紀錄染疫的過程，透露曾一度喪失30%的嗅覺，聞東西必須拿很近才能聞到。

心虹說自己並不知道如何感染新冠肺炎，不過在發病前曾和家人連續三天密切接觸，家族10個人就有5個人確診，5人中是她最先出現症狀，在發病第一天醒來感覺很疲憊，怎麼樣都睡不飽，當天下午出現喉嚨癢症狀，隔天起床後發燒，下午就醫拿了退燒藥，但當時並未接受新冠肺炎的篩檢……

症狀初現還能外出跑步 其後卻如缺氧行路會跌倒 點圖看看心虹的詳細分享＋馬來西亞隔離營照片👇👇👇

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第三天心虹一樣覺得疲憊，全身發軟導致走路不穩跌倒，同時食慾降低，第四天早上同伴也出現高燒等症狀，當天下午更傳來媽媽確診的消息，因此在出現症狀的第五天，心虹去做了篩檢，隔天確定感染新冠肺炎。

不過心虹也說，其實在第五天左右不適的症狀已經逐步消失，到了第六天進行居家隔離時，心虹在打掃房間突然感覺到喘不過氣，像是缺氧的感覺，趕緊坐下休息，不過除此之外，其他身體狀況已經恢復差不多，一直到出現症狀後的第9天，心虹自覺已無大礙。

另外心虹也分享馬來西亞的隔離狀況，由於目前當地確診病例相當多，因此只有12歲以下的小孩，以及超過60歲的長者，或是有其他慢性疾病的高風險患者，需要到隔離中心隔離，其他人多數是在家中隔離，而以心虹為例，在確診後她必須進行為期10天的隔離，期滿才能經由專業人士摘除佩戴在手上的粉色手環，並且恢復社交活動。

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