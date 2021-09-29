兩車隧道碰撞刮擦　女司機站車尾箱遭後車猛撞　女兒目睹事發一刻

在高速路段發生交通意外，假如人沒有受傷，應立即到安全的地方等候救援。近日浙江交通警部門在微博上傳影片，片中記錄1段今年7月中在隧道發生的奪命車禍，起初1輛黑色私家車與其他車輕微碰撞，雙方停車查看。其中黑色車的女司機與女兒一同下車，未料女司機站在車尾之際，遭後車高速猛撞，女司機連人帶車被推前約10米。女司機捱撞慘死的經過，更被站在一旁的女兒全程目擊。



浙江交警在微博發文，提及今年7月17日在S9蘇台高速台州段前山隧道內發生的交通事故。（微博片段截圖）

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浙江交警昨（27日）在微博發文，提及今年7月17日在S9蘇台高速台州段前山隧道內發生的交通事故，據事發片段顯示，死者本來駕車載着女兒，後來其黑色私家車與另一車輛爭線互相刮擦，但她事後未有立即撤離到安全地方，停留在最左線，旁邊車輛呼嘯而過。

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女司機與其女兒下車，並嘗試從後車箱拿出「三角牌」，不久，1輛白色車疑未看到前方發生交通事故，直接高速撞向停在最左線的黑色私家車及女司機，一旁的女兒目擊全過程，並立即站起身跑去查看母親情況，可惜母親已返魂乏術。

警方在帖文提醒，若遇上事故，應先確保自身安全，假如車輛仍能駕駛，但盡量停靠在安全島或應急車道，再放置警示標誌，又指高速路段上有全面的監控系統，駕駛者不必擔心挪動車輛後，對方會逃之夭夭。

（綜合）

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