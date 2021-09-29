好心人港鐵拾獲3袋魚　帶回家暫養尋主人　網民讚：自來魚有褔氣

不少熱心人拾獲小動物都會在網上發帖尋主人，但貓貓狗狗就見得多，海洋系列見過未？有網民昨日（28日）乘搭港鐵荃灣線，發現有人在車廂門位置漏低了3袋魚，因而帶回家暫時飼養，並在facebook發帖尋主人，引起網民關注，大讚好人好事，「救咗好多小生命啦」。
該網民在FB群組「香港失物報失及認領群組」發文，指有人昨日晚上約7時在荃灣線車廂內，漏下3袋魚，他現已將魚帶回家暫養，「另開1個魚缸畀佢哋」，並定時換水和餵糧，希望能尋到主人，「過2日都冇真物主認領我會收養」。從照片可見，3袋魚用鐵勾掛在車廂門口的把手，似乎是剛從水族店買來的小魚，約有10多條。
帖文引起網上熱議，半天已有過千個讚好，逾170個轉發，網民都非常踴躍留言幫推，「樓主好人有好報！自來魚，有褔氣呀」，又指「都真係好橋，你又有魚缸，呢樣嘢好少人有」，有人則估計或者是長者漏下，「用勾仔似老人家多」、「原來真係咩都可以漏低」。
有網民就笑言「唔建議遺棄寵物喺火車上」、「有冇魚義工，魚怕唔怕人」，有的建議樓主可用荃灣線的站名逐條魚改名，亦有人表示「我係物主的話，都唔好意思攞返」。
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