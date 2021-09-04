走地雞屯門街頭徘徊逾半日　網民驚恐：招魂雞？　原來係呢度走失

在街上貓狗就見得多，深夜時份街頭出現一隻雞你又有沒有見過？有網民今日（9月4日）於facebook群組發文表示，凌晨零時許在屯門輕鐵三聖站附近發現一隻走地雞在路上徘徊，「好似想搵我救助咁，好可憐」，他於是報警及打電話給漁護署希望派員處理。帖文引起網民熱議，有人猜測是否為「招魂雞」、「拜神雞，用嚟放生」。直至今早10時許，樓主更新帖文稱，該隻雞原來是屬於三聖墟的青山三洲媽廟，廟方已派人帶走該隻雞。
該名網民於facebook群組「真.屯門友」發文，他表示今日（9月4日）凌晨零時許在屯門輕鐵三聖站附近發現一隻走地雞，並在他面前行來行去徘徊，「好似想搵我救助咁，好可憐」，他打電話向漁護署求助，漁護署曾派員到場但找不到該隻雞。
帖文引起網民熱議，有人表示昨日（9月3日）傍晚6時許已在三聖廟近錦暉花園橋底發現該隻雞，一隻腳上有條綠色索帶，有人則猜測是「7月拜神雞」、「唔記得邊個鄉下嘅習俗係，屋企人過咗身就會放隻雞」、「仲未過七月節，會唔會係有人用隻雞嚟做某啲邪門嘢」，引起一陣驚魂。
不過有人指出位於三聖墟的青山三洲媽廟飼養了一隻雞多年，懷疑是從該廟走失。直至今早10時許，樓主更新帖文稱，已證實該隻雞屬於青山三洲媽廟，廟方已派人帶走該隻雞。
貨van停路中好危險 熱心鐵騎士落車敲窗揭原因 暖心舉動獲激讚學生着錯鞋被禁出席畢業禮 熱心老師即場除鞋解困 自己赤腳觀禮好人好事｜婆婆搭錯車到青衣好彷徨 熱心大叔寧遲落車帶路獲激讚中大生遇家庭經濟問題想休學 熱心教授助搵獎學金兼介紹工獲激讚尋人｜港男開fb尋失散約30年母親 網民熱心相助4日有新進展
同場加映：搭西鐵超逼人 老人家手肘狂撞港女生背脊 熱心男一舉動超窩心
+4
同場加映：邊個話香港人冷漠？網民熱數陌生人暖心小動作▼▼▼
+22
同場加映：婆婆摷垃圾桶撿剩飯 熱心男諗計贈飯兼暗藏$500
+13