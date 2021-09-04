走地雞屯門街頭徘徊逾半日　網民驚恐：招魂雞？　原來係呢度走失

在街上貓狗就見得多，深夜時份街頭出現一隻雞你又有沒有見過？有網民今日（9月4日）於facebook群組發文表示，凌晨零時許在屯門輕鐵三聖站附近發現一隻走地雞在路上徘徊，「好似想搵我救助咁，好可憐」，他於是報警及打電話給漁護署希望派員處理。帖文引起網民熱議，有人猜測是否為「招魂雞」、「拜神雞，用嚟放生」。直至今早10時許，樓主更新帖文稱，該隻雞原來是屬於三聖墟的青山三洲媽廟，廟方已派人帶走該隻雞。



有網民於facebook群組發文表示，凌晨零時許在屯門輕鐵三聖站附近發現一隻走地雞在路上徘徊。（fb群組「真.屯門友」圖片）

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該名網民於facebook群組「真.屯門友」發文，他表示今日（9月4日）凌晨零時許在屯門輕鐵三聖站附近發現一隻走地雞，並在他面前行來行去徘徊，「好似想搵我救助咁，好可憐」，他打電話向漁護署求助，漁護署曾派員到場但找不到該隻雞。

帖文引起網民熱議，有人表示昨日（9月3日）傍晚6時許已在三聖廟近錦暉花園橋底發現該隻雞，一隻腳上有條綠色索帶，有人則猜測是「7月拜神雞」、「唔記得邊個鄉下嘅習俗係，屋企人過咗身就會放隻雞」、「仲未過七月節，會唔會係有人用隻雞嚟做某啲邪門嘢」，引起一陣驚魂。

不過有人指出位於三聖墟的青山三洲媽廟飼養了一隻雞多年，懷疑是從該廟走失。直至今早10時許，樓主更新帖文稱，已證實該隻雞屬於青山三洲媽廟，廟方已派人帶走該隻雞。

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