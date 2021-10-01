疫情影響收入　單親爸司機為養家帶兒子開工　貼紙條望乘客勿舉報

在新冠肺炎疫情下，部份行業的收入至今仍未能回復疫情爆發前的水平，為了糊口養家，台灣1名做網約車司機的單親爸爸，只能在公眾假期也帶着兒子開工，讓兒子在車上睡覺。該名父親在車上張貼的紙條近日引來網民討論，指自己無辦法之下帶兒子上班，希望乘客「高抬貴手」，不要向公司舉報。



台灣1名身兼司機的單親爸爸為了養家，在公眾假期也帶兒子開工，並在車上張貼紙條，希望乘客「高抬貴手」，不要向公司舉報。（fb圖片）

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台灣平面設計師方序中日前在facebook分享照片，看到1名司機在座位後張貼寫滿字的紙條，指自己是單親爸爸，近期因為疫情，導致收入減少，遂決定在兒子放假的假日照樣開工，但由於父母已離世，家中沒有人能幫忙照顧小朋友，他只能帶同兒子上班。

司機續指，工作期間，他都讓兒子坐在前座或打通後座的車尾廂位置睡覺，「他很乖，不會吵到您休息」，因此希望乘客們不要舉報，又稱自己「只剩下兩次的機會了」，請求乘客高抬貴手。

該名單親爸爸帶兒子上班，大多讓兒子坐在前座，以免騷擾乘客。（fb圖片）

方序中在帖文大讚司機是「很棒的年輕老爸」，搭車期間他與司機聊天，對方非常有禮貌，縱使辛苦但也很樂天，兒子亦乖巧，「疫情期間，大家都辛苦了；多一分體諒，多一個機會」。

不少網民看後大感心酸，紛紛留言問預約司機的方法，「好感動但也有點感傷，希望他一切都好」，又質疑曾舉報司機的人有何動機，「就算遇到了，沒有那張紙條，為什麼要檢舉？是個很可愛的風景呀」、「有沒有叫車的方式！？我出門需要一定指定這位辛苦的爸爸」、「檢舉的人真的是太夭壽又沒同理心」。

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