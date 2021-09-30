真‧手機支付│大媽搭巴士嘟極唔得　手機直接塞錢箱　茫然呆望司機

電子支付在內地盛行多時，巿民應早該習慣如何使用，惟廣州市1名中年女子日前乘搭巴士時，疑多次嘗試仍無法成功支付車費，結果竟將整部手機直接塞入錢箱內，令人哭笑不得。有網民笑稱現在不可能還有人不懂得用手機支付，但更多人貼心地為事主着想，安慰指每個人都有不小心犯錯的一刻，不應該取笑她，



廣東省廣州市1名女子在乘搭巴士時，由於不熟悉如何手機支付，結果將整部手機掉到錢箱內。（微博影片截圖）

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據內媒報道，廣州市1名女子於周一（27日）打算乘坐巴士，但當她上車後，因為不知道手機支付的操作，即使司機有提醒，多次嘗試付車資仍不成功，最終卻做到真正的「手機支付」，就是將整部手機塞進錢箱中，司機想阻止也來不及。當女子回過神來，意識到自己做錯了，一臉茫然地望着司機，可惜對方也無計可施，未能即時替她取回手機。

影片曝光後，部份網民笑言「可怕！公交投幣機吞掉女子手機」、「剛從國外回去的？」、「就這智商已經基本告別手機了」，認為現在不可能還有人不懂得用手機支付。然而，更多網民為女子的行為開脫，安慰指每個人都有不小心犯錯的一刻，不應該取笑事主，「誰都有不會的地方啊，沒什麼好笑的」、「指示一點都不明顯，有時候真的找不到的，不知道他們黏了後有沒有自己掃過」、「不懂用不出奇呀」。

（綜合）

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