烏克蘭靚女網紅Cosplay黑寡婦　緊身衣拉鍊出事變爆衫派福利

意外是意料之外，但有時亦會有意想不到的效果！烏克蘭Coser「Irina Meier」（IG：irine_meier）早前Cosplay Marvel電影的角色「黑寡婦」，惟她穿上緊身服裝時卻發生意外。當她拉上外套的拉鍊時，或許是因為服裝尺寸偏向緊身，需要微微將身體向前傾才可以將拉鍊拉上，當她站直後拉鍊卻應聲爆開，有戲劇效果之餘亦都帶有幾分性感，意外大派福利迷倒粉絲。



Coser「Irina Meier」早前Cosplay黑寡婦時發生意外！（IG「irine_meier」圖片）

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Irina Meier表示，她並非故意向粉絲們「派福利」，自己玩Cosplay超過10年還是首次遇迫爆衫的事情，還好當時已經完成拍攝，而非拍攝剛剛開始。短片在網上瘋傳，引來近150萬次觀看，十分誇張！

▼ ▼ ▼ Irina Meier於拉拉鍊時不慎爆衫！▼ ▼ ▼



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