重慶發電廠泄洪水道被當「水上樂園」　近百家長帶小孩同玩瀡滑梯

夏天最好活動當然是玩水消暑，但並非任何有水的地方都適合游水嬉水的。重慶1間發電廠的泄洪水道近日竟成了當地爆紅的「水上樂園」，經常有近百名大人、小孩紛紛穿上泳裝，帶着水泡等游泳用品去嬉水，不過，泄洪口四周已有告示警告危險，發電廠亦曾封鎖部分水道，但仍被人撬開鎖頭進入。

在重慶榮昌大批市民在水道穿着泳裝在嬉水。（網上圖片）

變成「水上樂園」的發電廠泄洪水道位於重慶榮昌，片段可見大批穿着泳衣的市民在水道嬉水，不少人更帶備各式各樣的游泳用品，如大大隻的吹氣鯨魚、沙灘蓆、水泡等等，熱鬧程度猶如熱門旅遊景點的沙灘。很多人更是一家大小結伴來嬉水，又在水道上行走，把有斜道的水道當成滑水梯，由上方瀡下去玩樂。

有去玩水的巿民形容該處「非常刺激又涼快」，也有人指他們是由成都來的，「因為馬上讀書（開學）了，周末特地帶小孩來玩」，亦有人說已經來了4、5次，又指這裏水淺安全。

由於多人去玩水，附近更有商販出來擺檔。（網上圖片）

不過，也有附近的商敗指水道有碎石，一些地方水流比較急，常有人跌倒，之前他的一個朋友來就摔掉了2隻牙，有村民也說這裏是泄洪渠，部分位置有上鎖的大門，但被遊人撬開，「一鎖了那些又來撬了，鎖了又撬了。」

不過，這水道其實是當地1間發電廠的泄洪水道，長約100米，高度落差50米。為了阻止民眾不斷闖入，發電廠一度封鎖了部分較危險的位置，但一再被遊客破門而入。

不少人網民批評這些遊客「玩命」的行為，直斥「作死的方式又多了一種」：

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