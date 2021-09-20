牛角被批黑心燒肉　黃傑龍長文列3疑點反擊　網民讚好老闆撐員工

叙福樓集團（1978）旗下連鎖日式燒肉放題餐廳牛角突然成為網民焦點所在！昨日（19日）有網民在facebook群組上發文，指餐廳提供的牛肉貨不對辦，「根本不是A5和牛的質素」，而且雪糕的融化速度亦都太快，最後更在結賬之後回到餐廳，與經理對質至深夜12時。

事後集團CEO黃傑龍同日下午在facebook上發表逾3300字的長文回應事件，指翻查過落單紀錄及閉路電視重組案發經過，提到涉事客人的指控有3大疑點，並上載相關照片解說，獲得大量網民認同及支持。黃傑龍今早（20）再度發文，指有精明的網民發現涉事客人使用的會員卡「係租返嚟」，所以會將該會籍取消。



涉事食客上載照片，指牛角是「黑心燒肉」，批評提供的牛肉及雪糕有問題。（facebook群組「香港自助餐及放題集中討論區 hk buffet group」圖片）

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涉事食客最初在facebook群組「香港自助餐及放題集中討論區 hk buffet group」上發文，指自己當日由下5時許等位至晚上9時許才能入座旺角雅蘭中心牛角餐廳，每位付款900多元選擇最貴的Lv 5套餐，吃到的卻只是約300元的Lv 2食物，批評牛角「嚴重違反商品說明條例」，加上聽到員工的說話之後更決定「公開呢間無良黑心燒肉」。

食客表示，自己並沒有留意第1次下單時來的肉是否和牛，「後尾食落好韌，根本不是A5和牛嘅質素」，認為是澳洲牛不是日本牛。她指自己之後從雪糕機取雪糕，但雪糕不過3分鐘就已經融化得十分誇張，於是叫侍應跟進。惟侍應指其他人沒有相關問題，建議她再次取雪糕，如此重複多兩次之後，她再次要求侍應跟進，獲回應指「雪糕機個製冷熄咗」，於是感到極之擔心，「雪糕融到咁食落肚真係可大可小」。

食客說事發後「已經冇咩心情」，最後決定結賬離開，支付1756元，並享有會員九折優惠。其後她收到朋友傳來訊息，「並附上佢上次食LV 5第一轉嘅相，佢又係有同樣遭遇，食完第一轉之後啲牛唔同晒，只不過今次我連第一轉都冇就已經畀咁嘅劣質牛我」。她當時感到十分憤怒，於是回頭找經理對質，「一講完就即刻拎兩碟靚牛出嚟」，令她的怒火更為激烈，「呢刻我更加嬲，好似我哋呢啲第1次嚟食嘅客唔知頭唔知路，咪俾你哋公司掠好多水？同埋都已經差唔多12點，況且我又埋咗單你畀兩碟牛叫我燒過再食？」。

黃傑龍發文，並附上圖片稱指控中有可疑的地方。（facebook專頁「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」圖片）

黃傑龍在帖文發出約7個小時後，在自己的facebook專頁「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」上以長文回應事件，首先強調公司「絕對唔會欺騙客人用假貨，『貨真價實童叟無欺』」，否則不可能營運超過40年，而且公司亦有制度盡量減少出錯的機會，「但係確保唔到絕對無錯的」。他亦收到很多客人給他的訊息，「他們都知道我們真的會認真處理的」。

黃傑龍綜合電腦紀錄、閉路電視畫面及員工口供後，歸納出涉事客人的3大質疑，包括牛肉、雪糕及結賬問題，然後整理出客人入座時間、下單次數及份量、取雪糕時間、要求侍應協助時間、結賬時間、回到餐廳要求退款的時間等等，令關注事件的網民可以得知事件的時間線。

黃傑龍其後逐項回應食客的公開指控，包括反駁指食客入座後就會提供的頭盤牛肉不知什麼原因沒有出現在專用碟上，然後被放置逾兩個多小時，「完全唔食等佢出晒血水」，旁邊更出現「唔應該出現的和牛小卡」，再然後與新鮮供應的和牛拍照比較，「咁樣嘅比較公唔公平呢？」

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然後他亦提到有關雪糕的指控，指客人在吃燒肉時同時吃雪糕沒有問題，但不能忘記雪糕在餐桌上時旁邊時猛熱的燒烤爐，「拎到返張枱之後又唔食擺喺個火爐邊幾分鐘融晒變到好核突，然後搵我啲同事投訴」，同事之後更曾為涉事食客代取2杯雪糕，「後來客人仲食咗2杯」，「問題係，咁你將燒肉爐旁邊融晒之後 （嘅雪糕）咁恐怖先影相放上網其實有咩意思？」

黃傑龍最後回應結賬方面的指控，指負責同事最後出於壓力退回部份款項，「慌忙之間如果真係有同你講『呢啲錢係要我自己出公司未必畀返我』之類可能只係期望你同情佢」，但明言公司會幫該同事支付退款。最後亦提到，對於食客表示自己是首次吃牛角卻會使用會員卡，「根本係前言不對後語」，直指客人如感到被欺騙可以向海關或消委會報案，「都係客人嘅權利，我們完全尊重的」。（黃傑龍回應長文連結：按此）

叙福樓集團CEO黃傑龍親自在facebook專頁發文回應事件，引來網民回應讚好。（資料圖片）

由於事件引起網民熱烈回應，黃傑龍今早再出文回應，指事件展現香港人充滿理性及講道理。對於有網民要求公開閉路電視，他指由於涉及私隱，如非必須不會公開，事後關鍵亦與閉路電視無關。

另外由於有精明網民認出涉事食客使用的銀卡朋友「原來係Carousell上面認識的，直接啲講就係租返嚟」，由於會員使用條例列明會員卡不能租借及轉讓，「坦白講食餐飯啫，如果真係佢朋友借畀佢，我都唔想特別處理」，但是次事件中「真係要多謝佢幫我放蛇，呢張卡會直接凍結／取消」。

在Carousell網站上可見，有不少人在上面提供免費借出的牛角會員卡。（Carousell網站截圖）

涉事食客之後在自己的帖文上回應事件，說自己的確有借用朋友的會員卡，但不認同黃傑龍的回應，其一是會員卡可以即時開通即時使用，「有會員卡唔代表食過牛角」。她又強調自己其實只點了24份牛肉，「算過份嗎？」，而且堅持雪糕未回到餐桌已經融化，「影咗相你都仲可以屈我話係我擺杯雪糕擺到融晒」。

她指自己絕對不會刪除帖文，更沒有講大話，「我講嘅全部都係事實」，「真係冇換過紙牌囉」，自己的確有叫過很多牛肉，但因為難食基本上都只放在餐桌上，由侍應清理取走，「我唔介意佢拎CCTV睇返啲牛我究竟有冇食過」。

黃傑龍的回應帖文發出不足24小時已經有超過6000名網民讚好，「好欣賞老闆你唔會單單企喺消費者／投訴人立場，一有爭拗就跪低，寧信外人都唔信自己員工」、「真係難為了被搞嘅店員，好彩老闆還店員清白！」、「其實幾百蚊嘅事件對於你哋大集團嚟講 只係鳳毛麟角，但係很欣賞老闆你哋正面處理同埋還同事和公司一個公道」。

不少網民亦都以個人經驗表示，曾經多次光顧牛角餐廳，一直未有發生過食物質素的問題。另外批評涉事食客「無錢又要食，食飽就走去投訴，最後可以半價食呢餐但唔甘心仲要上fb唱衰」、「其實啲牛有問題，就應立即提出，唔係到畀錢後提出！」、「可以告返個客詐騙嗎？」。

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事發經過全記錄：

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