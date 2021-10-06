11隻極瀕危綠海龜被獵殺　割肉搗空龜殼即場煮食　棄屍河邊極恐怖

正當許多人努力保護綠海龜之際，馬來西亞日前發生一宗獵殺綠海龜食用事件，11隻綠海龜被屠宰切肉棄屍河上，場面恐怖。當地執法部門聯同野生動物部門，在沙巴洲1個島發現有海龜被人獵殺後當場劏來吃，犯人用大袋裝住切割好及煮熟的龜肉，現場留下作案工具，但未發現疑犯蹤影。當局指，獵殺綠海龜的可能是海上遊牧民，由於他們用小船潛入又沒有身份證明文件，所以難以拘捕他們。



馬來西亞執法部門發現11隻極度瀕危的綠海龜被人獵殺，犯人將龜肉煮熟，棄屍河面。（PGA圖片）

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上周五（1日），馬來西亞沙巴洲Sabah General Operations Force（PGA）聯同當地野生動物部門和林業部門，在仙本那區汶汶島（Bum Bum island）發現11隻綠海龜被人獵殺，翌日再巡查也找不到犯人蹤影。

事發地點為紅樹林沼澤區，地面及河上都棄置着海龜屍體及煮熟龜肉。照片所見，海龜屍體腹部朝天，龜肉被人割下，疑是屠宰現場。PGA發言人稱犯人將龜肉切割出來，掏空剩下內臟，現場發現1個相信是用來捕捉海龜的鉤，2個大袋裏面有熟龜肉、11條腹甲韌帶，還有煎鍋、刀、斧頭等工具，可惜他們連續2日搜查事發地點，仍未拘捕到任何疑犯。被扣押的煮食工具估值8200令吉，已轉交仙本那警方，會依據1997年野生動物保護法案跟進。

沙巴野生動物部門指，海龜被發現時已處於腐爛狀態。而仙本那涉及綠海龜的獵殺行為，犯人多數是沒有身份證的海上遊牧民，懷疑今次是有人用小船潛入島上所以未被發現，而且也很難追蹤。當局呼籲當地居民如發現有人狩獵海龜，應馬上舉報。

仙本那地區曾多次發現綠海龜的屍體，其中最嚴重一次發生於2017年，當地發現至少100隻海龜屍體。去年7月，馬來西亞有犯人因持有12塊海龜腹甲、39塊甲殼及4.8公斤海龜油被捕，最後被判入獄4年及罰款15萬令吉。

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綠海龜是全球最大型海龜之一，廣泛分布於熱帶及亞熱帶水域，但長期被蝦拖網、漁船延繩等人類活動意外殺死，龜蛋亦遭過度捕獵，被《世界自然保護聯盟紅色名錄列》為極度瀕危品種，亦被世界自然基金會選為海洋十寶之一。據Sea Turtle Conservancy資料，現在全球只剩下8.5萬至9萬隻負責築巢的雌性綠海龜。

（綜合）