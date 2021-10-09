風水｜雪櫃擺錯位隨時窮到燶！6個破財禁忌你要知　對門易遇財劫

雪櫃是家中不可或缺的電器之一，但若擺放位置不對、影響風水，恐害自己健康陷入危機、財運現破口。對此，命理師小孟老師在粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》指出，雪櫃代表財庫，若「亂擺在這6處」小心大破財，一起來看看你家的雪櫃放對位了嗎。



【圖輯】小孟老師分析雪櫃最破財位置（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

1. 不宜對爐灶：雪櫃代表水、爐灶代表火，相對沖代表水火不融，其中水也代表財水，財水不能被火滅，否則財氣會下滑。

2. 不宜對落地窗或窗戶：雪櫃也象徵健康，對著落地窗或窗戶代表會走「空亡運」，腦袋空空錢也空空。

3. 不宜正對水龍頭：雪櫃是一座財庫，若面對水龍頭或飲水機，恐讓你的錢財來來去去，投資大破財。

4.不宜對門：財庫不宜被人看見，一旦雪櫃對門就會被人看到，錢財容易被劫走，如破財、被人借錢、遭人詐騙或買貴東西。

5.不宜堆放雜物：雜物積放在雪櫃上會讓你產生過多雜亂的投資想法或創業點子，容易導致誤判而破大財。

6.最忌諱上方有樑：上方有樑代表財運遭壓抑，很難在業績與績效上有所突破，甚至會被打壓、客戶被搶走，案子不順恐有官司，千萬要注意！化解方法為擺放一盆綠色植物。

【同場加映】2021牛年財位5大禁忌+3個發達擺設 風水專家教路這樣做避漏財（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

【同場加映】「錢進家門」擺設3招（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 1

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】