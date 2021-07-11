上海灘傳中日風水鬥法│日資建第一高樓成雙刀托日　重煞斬龍脈？

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-07-11 23:00

【上海／陸家嘴／風水／雙刀托日／摩天大廈】上海地陸家嘴是中國的金融重地，亦是全球商家雲集的經濟要塞，相傳90年代起有一場世紀風水大戰，中日雙方各以摩天高樓鬥法。當時日本資方銳意興建亞洲第1高樓──環球金融中心，惟大廈設計似是「雙刀托日」，被指含有風水陰謀想讓上海陷入重煞格局，甚至可能斬斷當地黃浦江「龍脈」，影響全國運勢。中國當局的風水師隨後出招，被指另起一座直聳雲霄的摩天大廈，即今日所見的上海中心大廈，以螺旋狀的外型化解煞氣。

有說上海陸家嘴在90年代中日雙方各以摩天高樓作風水鬥法。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

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專門分享懸案的YouTuber「小烏」曾講解上海陸家嘴傳說中的風水鬥法事件，並指背後的神秘推手可能是日本陰陽學派「九菊一派」（又名九菊一流）。據了解九菊一派是中國隋唐時期，由觀勒和尚傳入日本後的一支風水流派，門內以八瓣菊花為教中象徵，傳聞門派中部分人會以毒物之粉養菊，令菊花可在冬日盛開（寒日菊），並以此來驅使異術。

相傳該宗派與日本陰陽師同出一脈，懂得觀星宿、面相、測災異與施行幻術，但因其門風以陰毒狠辣見稱，故一向受日本上層貴族階級排斥。香港90年代電影《驅魔警察》中，也曾着墨介紹九菊一派的反派形象。現實中，有傳九菊一派曾在中國上海設下足以斬斷當地「龍脈」的風水陰謀。

90年代港產片曾有着墨介紹九菊一派的反派形象。（電影《驅魔警察》劇照）

陸家嘴「玉帶攬腰」

小烏指中國風水「龍脈」始於崑崙山，然後延綿各地，支脈分別有干龍、支龍和葉龍；其中干龍又分有3條，「北龍」、「中龍」與「南龍」。作為金融重地的上海，則位於南龍龍脈盡頭，為長江「水龍龍頭」（盡頭）的吐氣之地。

上海黃浦江流經市內各區，為長江伸延的一條龍脈，其彎曲水道呈現「九曲來水」之勢。當中陸家嘴被黃浦江水道以橢圓形形態緊緊環抱，形成「玉帶攬腰」的風水格局，被指風水極佳，居住在此的人多有大富大貴，財運亨通。

上海黃浦江的彎曲水道呈現「九曲來水」之勢。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

果不其然，陸家嘴自1979年改革開放後，受不少外資青睞，紛紛將分公司甚至總部設立於此。至1995年，日本森大廈株式會社（MORI Building）計劃耗資12億美元（約80多億人民幣）在陸家嘴興建樓高460米、94層的亞洲第一高樓──「上海環球金融中心」，並於1997年開始建造工程。

上海環球金融中心的設計圖一出，隨之引來軒然大波，因大廈外形被指像兩把日本武士刀拖着一輪太陽，形成「雙刀托日」的重煞格局，業內人士指它屬於一種「形態風水」，意指建築外形呼應某種事物，繼而帶來破壞力的形煞。迫於在輿論壓力下，日方在2005年將大樓頂端的圓形設計，改成倒轉的梯子形狀；隨後又在2003年決定改建樓宇設計，增建多7層，即達到總數101層，總高度達492米。

日本森大廈株式會社最初的高樓設計，被指被指像兩把日本武士刀拖着一輪太陽，形成「雙刀托日」的重煞格局。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

然而，關於這幢大樓的陰謀論未有從此歇止，據指大樓頂端的倒梯子形修改，實則未有緩解「形態風水」上的重煞格局。而每天日照當空時，可以看到倒梯形內的一輪耀眼太陽，其造型由雙刀托日變成兩把日本武士刀拖着一面日本國旗。

初時國內風水師們未有過於介懷此事，認為形態風水在不改變周圍氣場情況下，對上海整體風水格局影響不大，甚至認為日方搞了半天就只得這點三腳貓功夫，實在是不足為懼。可是2007年9月14日環球金融中心封頂，並準備於翌年8月28日竣工開幕時，風水師們才猛然驚醒，指或許之前甚麼雙刀托日、形態風水都僅是掩眼法，背後其實另有「陰招」。

上海環球金融中心的外型，由雙刀托日變成兩把日本武士刀拖着一面日本國旗。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

鋼刀砍龍脈

原來從上海環球金融中心的外觀來看，兩把日本武士刀的刀刃並非向內，而是向外，四個光滑平面的外牆，匯聚成強大氣流，讓大廈仿如兩把極具煞氣的「鋼刀」，「刀煞」足夠以影響甚至攪亂周圍的氣場。從衛星地圖來看，更可見到兩把鋼刀砍向黃浦江的龍脈，即環抱着陸家嘴的「玉腰帶」。

按風水學常理來說，長江匯合黃浦江後，江水會源源不斷地流向大海，途中會緩慢地向周遭散發流動氣場，一般大廈的煞氣，理應無法傷害這條龍脈的氣場，但高達492米的摩天大廈便另當別論。

上海環球金融中心仿如兩把極具煞氣的「鋼刀」。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

在每天日出東方之時，上海環球金融中心的刀煞都會為黃浦江龍脈帶來一「砍」，形成風水學上「一劍封喉」之勢，屬殺陣大忌。另外，陸家嘴位處浦東，屬於上海「魚腹之地」，大廈刀煞從「魚腹」穿過，大有「肚破魚亡」的寓意，極其不吉利。

無獨有偶的是，2008年環球金融中心竣工後不久，便遇上雷曼兄弟迷你債券事件，全球金融海嘯。在此劫難前，國內不少風水學人士認為環球金融中心的「鋼刀斬腰煞」，只會讓上海整體經濟環境雪上加霜，無論如何都要化解這道「刀煞」影響。

從衛星地圖來看，更可見到兩把鋼刀砍向黃浦江的龍脈。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

惟環球金融中心的「刀」既埋下，而且是外商斥資，自然不能隨意改動或拆卸。於是有人進言指，不如在大廈周圍修建巨大環形水池，然後在水池邊上雕刻荷花為裝飾，寓意環球金融中心像「鏡中月，水中花」的荷塘月色，將刀煞化為虛假幻境，徒勞一場。而因應環球金融中心的鋼刀在五行中屬「金」，在其周圍設「水」，更有利以水之「柔」纏繞金的「剛」屬性，體現「以柔克剛」。

另有風水師建議在附近的人民廣場修建一座后羿射日的雕像，並將箭頭直指環球金融中心頂端的倒梯形空洞，寓意后羿把「雙刀托日」射下來。可惜這兩個方法均被指是「治標不治本」，僅能解決形態風水範疇的問題。最終有關部門決定在環球金融中心旁邊，另起一座直聳雲霄的摩天大廈化解刀煞。

有風水師建議在大廈周圍修建巨大環形水池，寓意刀煞為虛假幻境。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

「巨龍」盤旋上升化解煞氣

當時陸家嘴獲批建築高層大樓的空地，已餘下最後一塊。這塊地最後由上海中心大廈建設發展有限公司於2006年9月擁有，即環球金融中心開幕的翌年舉辦招標活動，並於2008年，即環球經濟環境惡劣的情況下，開始興建「上海中心大廈」。

經過逾8年施工後，樓高達632米、設119層的上海中心大廈終於落成，比環球金融中心足足高出140米。自此坊間流傳中心大廈是為鎮環球金融中心的刀煞而建，前者外觀呈現直聳雲霄的螺旋狀，猶如一部「打蛋機」般，把刀煞「攪殘」。而其螺旋形外觀也被指像盤旋上升的巨龍，有讓經濟起飛寓意；「龍捲風」一般的氣場，也將環球金融中心刀煞捲上雲霄化解。

上海金茂大廈外觀為「寶塔」造型，設計剛巧與中國傳統文化代表「寶塔鎮河妖」的意思不謀而合。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

不能倖免被捲入大戰的，還有同區高達420米的上海金茂大廈。它始建於1999年，按說與後期才出現的環球金融中心及中心大廈沒有關係，可惜「向來心是看客心，奈何人是局中人」。上海金茂大廈外觀為「寶塔」造型，設計剛巧與中國傳統文化代表「寶塔鎮河妖」的意思不謀而合。在上海黃浦江邊屹立一座這樣的摩天大廈，無疑有「寶塔」鎮守黃浦江的意味。

至2016年中心大廈落成後，金茂大廈這座寶塔則被賦與另一層守護作用。遠看金茂大廈時，不難發現它外形像一把「亢龍鐧」，用此物來比武，不至於將對方置於死地，卻可打斷兵器，從而制服敵人，歷史上是唐朝名將兼門神尉遲恭所持的法器。

「亢龍鐧」是歷史上是唐朝名將兼門神尉遲恭（右）所持的法器。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

摩天大樓「三足鼎立」

與之對應的，是上海中心大廈的螺旋形外觀，它仿如另一門神秦瓊手中法器，兩棟摩天大廈自此便成為兩樽門神，一左一右地鎮壓在環球金融中心的兩側，免卻黃浦江龍脈受其刀煞所害。

至此陸家嘴的「中日風水大戰」終結，3棟摩天大廈的平衡格局至今未變。不過有人打趣表示「風水養人，人更養風水」，中心大廈的興建未必完全因為要化解刀煞，也有可能是當局想在2008年，即經濟低迷時期為本土經濟打強心針，畢竟有時候「信心」比黃金還重要。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】

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