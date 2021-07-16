馬國男替受傷公牛治腳傷　反遭牛角刺穿肚皮腸外露　畫面極恐怖

馬來西亞發生1宗公牛傷人事件！當地農場1頭公牛早前腿部受傷，主人特意找人幫牠療傷，未料公牛突然失控，連續3次撞向幫牠治療的男子，用牛角刺穿對方的肚子，導致腸臟外露。幸好男子被捅傷後意識清醒，送院後情況穩定。農場主解釋公牛平日很溫馴，看見牠突然發狂自己也大吃一驚，懷疑是腳傷令牠情緒失控。



馬來西亞1頭公牛腳部受傷需接受治療，期間突然撞擊替牠療傷的男子，用角刺穿對方的肚子，導致腸臟外露。（網上圖片）

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事發於馬拉西亞吉打州波各先那縣甘榜搏查卡隆村莊，當地30歲農場主所飼養的公牛腿受傷，特意找來50歲男子哈金（音譯）醫牛。昨（14日）上午哈金到農場為公牛治腳時，公牛突然發狂，連續撞向哈金3次。

當地傳媒指，哈金被公牛的角刺穿肚皮，傷至腸臟外露，畫面非常恐怖，他受傷後癱坐地上，但仍然清醒能拿起手機。他隨後被送至吉打州首府亞羅士打的醫院，目前已度過危險期，情況穩定。

農場主稱他目擊事件，該公牛平日很溫馴，看見牠發狂也大吃一驚，估計可能是腿部受傷才會情緒失控。這頭公牛的品種是「Blonde d’Aquitaine」，是法國名種牛，農場主養了牠2年，牠重約1噸非常健壯，傷人後一直被綁在牛棚內。當地警方指出事後牛的主人沒有報案，飼主應該並未棄養該頭牛。

（綜合）

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