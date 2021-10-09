台最美補習老師著小背心曬性感　FB甜喊「親愛的寶貝」疑公佈戀情

台灣「最美補教天后」陳子璇近幾年將到大陸發展，積極在深圳發展補教業，去年2月與高國華提離婚，對於自己的婚姻感情路則看得很瀟灑，她最近也透露「希望我的新戀情可以開花結果」。日前她在社群平台向「親愛的寶貝」喊話，疑似宣告有了新戀情。
陳子璇去年突然宣布與高國華離婚，結束長達9年的婚姻，她坦言因為長期在大陸，兩人聚少離多才決定分開。陳子璇恢復單身後則在中秋許下願望：「希望我的新戀情，可以開花结果，雖然不知道選擇誰」，承認有許多追求者。
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近來遇上大陸十一長假，陳子璇則透露自己到上海玩，藉此放鬆工作的壓力，並補充很想遇到真命天子，但可能不是大家心目中「好男人的標準」，主要是因為上班太認真，下班談戀愛不想再按部就班：「總想追求一種反差戀愛，自然形成轟轟烈烈的愛情」，坦言自己喜歡浪子。
今天凌晨陳子璇則在臉書曬出假期照片，低胸細肩小洋裝火辣爆表！她還在發文中寫下：「親愛的寶貝，（對，我就是寫給你看的），上海之行結束啦，依依不捨地離開了，想念美好的一切，Miss you & everything」。發文一出，許多粉絲也紛紛留言祝福戀情：「妳親愛寶貝會給妳留言嗎？」、「祝福老師~」、「把愛打開心就美了!」。
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