「穿胸圍吃糞」照片被發現　獸父殺13歲仔滅口判囚48年

美國60歲貨車司機馬克雷德溫 （Mark Redwine）於10 月 8 日因二級謀殺罪與虐待兒童致死等罪名遭判刑48年。控方指他因被13歲的兒子發現自己身穿女性内衣及吃尿布上糞便的照片，惱羞成怒，痛下殺手並肢解後棄屍。死者迪倫（Dylan）的母親週五表示判決是：「伸張正義......希望他會死在監獄裏。」馬克則批評判決可恥，打算上訴。



父母離異、13 歲的迪倫2012年11月在感恩節到訪他父親位於科羅拉多州西南部杜蘭戈郊外的家時失蹤。直到 2013年和2015年分別有徒步旅行者在郊外發現了他的頭骨和身體其他部分。父親馬克於 2017 年被起捕。

今年 7 月經過不到一天的審訊，陪審團一致裁定他有罪，直到週五被法院判囚48年。首席法官杰弗裡威爾遜說：「被告對自己的所作所為幾乎沒有悔意。」

馬克周五被法庭判刑48年。（Denve電視台新聞截圖）

馬克撰寫的陳詞指自己是無辜的：「這是誤判。虛假定罪。虛假審判......我也失去了一個我愛的孩子。我將為真正的正義而戰，不是為我自己，而是為迪倫。」

兒子失蹤後，馬克當時告訴調查人員，他讓迪倫一人在家，回來時他就不見了。辯護律師表示迪倫逃跑了，可能被熊或美洲獅殺死了，又指迪倫母親在國家電視台的露面左右了輿論，並影響了警方調查方向。

2021年6月29日馬克·雷德溫 (Mark Redwine) 在受審期間做筆記 (美聯社)

控方稱，迪倫是因發現了父親馬克穿女性內衣並吃尿布上的糞便的尷尬照片被殺死。迪倫曾告訴朋友他發現這些「奇怪的照片」，害怕見到父親，無奈法庭有令只能前往探望。

檢察官克里斯蒂安在周五聽證會上向馬克說：「你沒有想過迪倫。你只想到自己，你對犯罪現場進行了消毒，你隱藏了迪倫的屍體，你甚至將他的頭與身體其他部分分開。」

法醫證詞說，迪倫左眼上方骨折，兩個痕跡很可能是被刀或鋒利工具造成的。調查人員在馬克的客廳裡發現了迪倫的血跡。