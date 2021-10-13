重陽節｜開Po問外嫁女應否回外家拜山祭祖　網民：咩嘢年代呀？

重陽節將至，一眾孝子賢孫相信已經在準備登高慎重追遠。不過有網民卻發文提問「外嫁女應否去拜山」，因她聽聞風水師傅指外嫁女不應拜山，「因為保佑唔到」。網民認為，拜山只為表示心意，不應以外嫁與否區分，更不應只為祖先庇佑，質疑樓主想法「咩年代呀？」。
樓主在親子王國討論區上發文，問網民作為外嫁女到底應否去拜山，原因是她曾聽聞風水師傅指「保佑唔到」。事件引來網民熱烈討論，不少人表示即使是外嫁女，要拜山亦無不可，「去拜山都係對先人嘅一份心意」，認為拜山並非只為祖先保佑。有網民更認為樓主想法太過古舊，「點解2021年仲有外嫁女呢個term？」、又有人指自己的媽媽即使回鄉都不會拜祭父母，「但係我娘親已經87」。
網民亦分享個人經驗，指自己婚後仍然會與兄弟姐妹相約拜外公外婆，「我哋細過係同外婆一齊住，去拜係心意，唔係為咗保佑屋企人」。另外亦有人認為，香港人生活忙碌，拜山可以團結家人，「我有啲親戚真係一年見一兩次，新年都未必會見， 拜山見嘅機會會大啲，真係留返拜山先講」。
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