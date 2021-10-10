翠屏南邨私家車阻通道被質問影片瘋傳　女乘客反罵：關你咩事？

香港地人多車多，汽車停泊不當可能引會影響他人。多個網上駕駛群組瘋傳短片，有有行人因不滿1輛私家車於觀塘翠屏南邨泊位不當，拍片放上網疑似「公審」。拍片者直斥私家車阻塞通道，影響長者及輪椅人士出入，而司機及女乘客則不斷反罵「關你咩事？」、「你邊位？」，女乘客更一度攤開雙手表示不怕片段被放上網，「你咪擺囉」，影片隨即引來網民熱傳討論。



1輛私家車停泊於觀塘翠屏南邨的行人路旁，有行人不滿阻擋通道，拍片期間與司機及女乘客起爭執。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖」）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

相關片段今晨被上載至facebook群組「馬路的事討論區」，短短數小時即被瘋傳。上載片段的巿民當時見到1輛私家車停泊於觀塘翠屏南邨翠杏樓對開行人路旁，直指停車位置擋着行人路口，阻礙長者及輪椅使用者上落。

巿民拍片的行為引起私家車的司機及女乘客不滿，雙方於路邊大聲爭拗。拍片者質問2人「𠵱家擺架車喺度咩意思呀？」，私家車女乘客未有回答，僅不斷指向鏡頭反問「關你咩事？」、「你邊位？」。司機及女乘客其後返回車上，女乘客上車前明言不怕片段被放上網，一度攤開雙手稱：「你咪擺囉！」

事發過程逐格睇▼▼▼

+ 1

拍片巿民狠批私家車司機及女乘客，「條路口係行人輔助線，會有輪椅同BB車，塞住條路仲話關我乜事，條路又多老人家出入」。他又指並非刻意與對方當街對罵，「如果係唔過份鬼同佢講咩，仲有係個司機叫條女攞電話出嚟影我，我先影佢話睇下邊個夠膽放出來」。

女乘客上車前明言不怕片段被放上網，一度攤開雙手稱：「你咪擺囉！」（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖」）

片段引來網民激烈討論，不少人認為私家車理虧在先，停泊位置的確阻礙行人，片中亦清晰可見有途人需繞過車輛才能返回行人路，「其實自己違泊就低調少少啦」、「其實真係阻住行人，特別係輪椅、BB車，泊後少少咪無人嘈囉」、「唉一句講晒，喺路口咪泊車啦，人哋講你咪走囉」。

不過也有網民認為，事件只屬小事，而且私家車對行人的影響並不嚴重，若只停泊短時間亦能理解，「似係閘口入面啲路，其實都無乜影響人」、「揸正來講，不是指定泊車位置不可泊車。當然片主有些少矯枉過正，但只要司機有禮貌些少，根本不會有嘈交吧」。

同場加映：私家車長泊行人路 屯門友擋風玻璃送18禁大禮 ：好過派牛肉乾



有網民上傳照片，指屯門黃金海岸1輛停泊在行人路的私家車，疑被人放上假陽具「報復」。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

.有其他網民後來留言，指涉事私家車已駛走，假陽具被放在旁邊的狗糞收集箱上。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

同場加映：寶馬、七人車疑亂泊車阻路 遭噴漆「拉花」兼留字警告惹網民熱議



寶馬、七人車疑亂泊車阻路 遭噴漆「拉花」兼留字警告惹網民熱議

網上流傳相片，顯示1輛寶馬及1輛七人車疑因違泊，阻擋其他駕駛者，因而遭人於車身噴紅漆「拉花」毀壞。（fb「小心駕駛（言論自由版）」截圖）

被噴漆的七人車車頭，放有疑是犯案者留下的字條，內容指該車經常違泊影響他人。（fb「小心駕駛（言論自由版）」截圖）

同場加映：亂泊車擋人門口！ 遭台男施展「神級泊車」完美封印 結局神展開



台男車庫門口被1輛臨時停泊的車輛阻擋，但對方未留下聯絡方式，唯有強行泊入去。（fb群組「爆怨公社」圖片）