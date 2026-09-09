【董建華逝世】重溫九大經典金句：香港好國家好；國家好香港更好

已卸任全國政協副主席的前特首董建華病逝，享年89歲。董建華於於2021年9月因心臟問題需做手術及留院休養，自此一直沒有公開露面；他於1997年7月1日香港回歸後擔任首任特首，並於2002年在沒有對手下自動當選連任，但於2005年3月以健康理由辭任特首。



董建華其後擔任全國政協副主席，參與中美關係外交事務，並成立中美關係交流基金會，至2014年他牽頭成立團結香港基金，是辭任特首後首次重返香港政壇。至2023年3月，全國政協名單上沒有董建華名字，表示他已卸任。董建華活躍政界多年，且不時爆出令人印象深刻的言論，以下10句經典金句，相信許多港人仍然記得。



前特首董建華於2021年罕有缺席國慶升旗儀式及酒會，至同年10月11日，其發言人回應傳媒查詢時表示，董建華於瑪麗醫院進行了手術，正在康復休養。（資料圖片）

按圖看董建華10大經典金句：

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1. 從政而來堅持1套政治哲學

香港好，國家好；國家好，香港更好。

董建華參選及上任之初，多次強調其政治哲學：「香港好，國家好；國家好，香港更好。」他之後亦多次於各個場合將這句話掛於口邊，例如去年他表示有必要將國安法引進本港時提到，「做特首時，一開始我便說香港好，國家好，國家好，香港更好。現在就是這樣的一件事情，所以我們要將國家安全法引進到香港，是一定要做的事情」。

2. 「八萬五」計劃不提及等同不存在

從98年就再沒有說過「八萬五」這個字眼，那你說還存不存在？

董建華於1997年的施政報告提出「八萬五建屋計劃」，簡稱「八萬五」，目標每年供應不少於85,000個住宅單位，希望10年內全港七成的家庭可以自置居所，輪候租住公屋的平均時間由6.5年縮短至3年。董建華及一眾政府官員一直沒有表明政策改變，惟至2000年6月，董建華接受電視專訪期間被問及會否修訂「八萬五」目標時，他首次明言「從98年就再沒有說過『八萬五』這個字眼，那你說還存不存在？」，引起「不提及等同不存在」的爭議。

董建華上任後提出「八萬五建屋計劃」，至2000年明言「從98年就再沒有說過『八萬五』這個字眼」，引起「不提及等同不存在」的爭議。（資料圖片）

3. 曾斥民主派只懂謾罵將被時代放棄

你們給我看到甚麼呢？唱衰了香港6年，謾罵了特區政府6年，否定了「一國兩制」6年，無所不用其極來謾罵我，謾罵了6年。

2003年5月，董建華於立法會答問大會上，回應民主派議員狙擊梁錦松涉嫌偷步在加稅前買車事件時炮轟：「你們給我看到甚麼呢？唱衰了香港6年，謾罵了特區政府6年，否定了「一國兩制」6年，無所不用其極來謾罵我，謾罵了6年！」董建華指，他可以容忍謾罵，不會干擾他為香港市民服務的決心，又批評民主派若不「與時並進」，只懂謾罵，將被時代放棄。

4. 因「香港是我家」堅守特首崗位

如果我決定去，係一個好容易嘅決定，係好容易做到嘅決定，但係如果要留喺呢度，係好艱難，要有勇氣，要有更大嘅付出。

2003年「七一」，多達50萬市民上街遊行表達對政府施政不滿，董建華回應有否想過向中央請辭的提問時表示，「如果我決定去，係一個好容易嘅決定，係好容易做到嘅決定，但係如果要留喺呢度，係好艱難，要有勇氣，要有更大嘅付出」。他承認上任以來「有過失」，但由於「香港是我家」，因此「我自己覺得，為咗咁我一定需要堅守住呢個崗位，繼續帶領香港前進」。

董建華曾以「留低需要勇氣」回應被要求下台的意見，至2005年宣布因身體原因下台，引起社會討論。（資料圖片）

5. 為政改護航

由500萬名（合資格）選民一人一票選出特首，是實質的民主，貨真價實的民主。

2014年8月31日，人大拍板落實「831」決定，董建華翌日見傳媒談論政改，力撐人大決定是「開埠以來最大的民主跨進」，強調方案有空間、機制可完善，又指「由500萬名（合資格）選民一人一票選出特首，是實質的民主，貨真價實的民主」，呼籲大家從國家角度思考，將抗爭行動的精力、創意投放在人大決定基礎上。

6. 貴姓呀，陳生？

貴姓呀，陳生？

2015年1月，董建華舉行記者會讚揚該年的施政報告，有記者提問前未有按慣例介紹自己所屬機構以及名字，獲在場新聞官提醒。記者其後報出名字繼續提問，董建華聽後問「貴姓呀？陳生。」，引起在場人士發笑。有媒體之後指出，董建華的原話其實是「貴姓呀？陳生（係嘛）？」，本屬確認對方姓氏之意，而非反問。

7. 憶述「沙士」期間獲中央照顧

中央的關懷和照顧讓我們很感動。

2017年6月，董建華接受新華社訪問時憶述2003年「非典型肺炎（SARS）」疫情的情況，形容當時「大家都是非常痛苦的」。他指，「沙士」期間中央領導問他香港有什麼要求，他匯報稱香港醫療物資不足，很快中央便「伸出了關懷的雙手」，送來支援物資，「中央的關懷和照顧讓我們很感動」。

董建華多次為中央及特區政府政策護航，包括人大政改決定及林鄭月娥提出的「明日大嶼」計劃。（資料圖片）

8. 「寫包單」力撐明日大嶼計劃

我可以擔保，人工島不單不會用盡香港儲備，相反，興建人工島是一項好的、有利的長線投資。

2018年11月，董建華在他牽頭成立的「團結香港基金」4週年晚宴中致辭，指樂見林鄭月娥提出明日大嶼計劃，形容明日大嶼和基金提出的東大嶼都會「殊途同歸」，「兩者都擁抱遠大的目光」，強調人工島計劃「切實可行」。他又批評，外界對明日大嶼的論述「帶有誤導性」，直指「我可以擔保，人工島不單不會用盡香港儲備，相反，興建人工島是一項好的、有利的長線投資」，又指東大嶼人工島「是一件刻不容緩，要馬上做的大事」。

9. 一生最大願望

一生最大願望，就是想讓每個香港人以身為中國人而感到自豪。

2021年9月，董建華出席活動時表示，令香港的年輕一代「立足香港、胸懷祖國、面向世界」，培養家國情懷，是「一國兩制」能夠行穩致遠的重要保證。他表示，自己一生最大的願望，「就是想讓每個香港人以身為中國人而感到自豪。中國國力提高，國家經濟騰飛已經可以讓我們『平視這個世界了』」。