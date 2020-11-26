馬勒當拿逝世｜窮小子變世紀球王家鄉封神　護士偷血瓶放教堂供奉

【馬勒當拿逝世／上帝之手／Hand of God／Diego Maradona】阿根廷一代球王馬勒當拿逝世，享年60歲。球壇上風光燦爛，成就一幕幕傳奇時刻，更帶領本來寂寂無名的拿坡里勇奪意甲冠軍寶座，得到世界注目，令他進一步被「神」化，甚至地位與耶穌並列，有人更為他開設馬勒當拿教堂（Church of Maradona/The Iglesia Maradoniana），有屬於他的禱文、聖詩與十誡。

馬勒當拿逝世，終年60歲。（新華社）

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馬勒當拿的發跡地拿坡里，本是意大利南部一個絕不起眼的城市，但這位球王的駕臨，令拿坡里隊贏得意甲聯賽、歐州足總盃及意大利超級盃冠軍寶座，全城與有榮焉。在拿玻里，馬勒當拿可說是「神」一般的存在，其肖像畫如小耶穌一樣被釘在家家戶戶的牆上。

2019年出品的紀錄片《世紀球王：馬勒當拿》（Diego Maradona）更指出，有護士抽血時偷了樽樣本擺在教堂供奉，在拿玻里人心目中「就像他選擇了我們，他救了我們」、「他變成神一樣」。

馬勒當拿出生地阿根廷有屬於球王的教堂，有向他祈求的禱文。（網上圖片）

除了拿玻里，在其出生地阿根廷更有屬於球王的教堂，有向他祈求的禱文，同樣稱呼大家為「弟兄」，信眾表示「天主教有耶穌，穆斯林有穆罕穆德，阿根廷有馬勒當拿」，他們更設立了馬勒當拿十誡，讓信眾牢牢遵守，內容如下▼▼▼

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按圖睇馬勒當拿精彩照片▼▼▼

馬勒當拿最經典的一役當然要數1986年世界盃時以「上帝之手」及個人技術攻入兩球，於八強階段以2:1擊敗英格蘭，最後更奪得當屆冠軍及金球獎。（電影《馬勒當拿》劇照）

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籃球界傳奇高比拜仁（Kobe Bryan）於年初因為意外去世，令網民感嘆「兩個球王都過唔到今年」，以下是有關高比拜仁的10件事▼ ▼ ▼

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