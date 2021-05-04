同居女友帶驗孕棒報喜　台男自揭已結紮提分手　網民一面倒鬧渣男

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-04 08:30

情侶相處在乎坦承及信任，如計劃共渡餘生，人生大事更不能刻意隱瞞。有台男於facebook群組投稿，稱近日同居1年的女友拿着驗孕棒興奮報喜，發現自己懷孕了，但台男卻開心不起來，因他「早就結紮了」，又指女友所懷的骨肉並非由他「經手」，心淡提出分手，「沒什麼好說的」。網民看過帖文後大罵樓主是渣男，直言即使結紮也無法完全避免懷孕，又批評他不應向女方隱瞞已結紮事實。

台男指女友帶同驗孕棒「報喜」，惟他只覺得被出軌，自揭早已結紮並提出分手。（《BB來了》劇照）

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「分手吧，沒什麼好說的。」該名台男早前投稿至facebook群組「匿名公社」，指本與女友已交往及同居1年，認為雙方一直「相處得很好」。直至早前女友拿着驗孕棒興奮走來，告知他懷了身孕的消息，台男難似像一般情侶一樣，為即將迎來愛情結晶而感到高興，反指：「我很多事情都會跟妳說，只有這一直隱瞞妳，我早就結紮了。」

台男得知女友懷孕，卻完全開心不起來，一怒下自揭已結紮並提分手。（《BB來了》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人直斥台男無知，指出無論手術如何仔細，結紮後仍有懷孕機會，「你先去驗看看精液，結紮後有可能輸精管又連接上，驗完無精蟲再分手」、「不先查清楚嗎？要是真的是你的換你怎麼對她交代」。

亦有人狠批他是渣男，指他若有心與女方交往，根本不會刻意隱瞞，「有認真交往的話，已經結紮這種大事應該早就要講，可見你也不是想走很久」、「如果是真的結紮也不跟女朋友說，也是個垃圾一個，看來看去怎樣都不太好啊」。

網民批評台男無知，指結紮後仍有懷孕機會，又指他刻意隱瞞已結紮事實，反映兩人的關係欠缺信任。（《BB來了》劇照）

台男其後留言回應，指自己28歲，此前生下2名孩子後就結紮了，至今已快7年，「確認過並無精蟲」。他也明言與現任女友年紀不算小，「這幾年交往過幾個女友，本來就沒打算再結婚再生，只是彼此找伴而已」。

因此當女友突然「報喜」稱她已懷孕，「第一反應就是被出牆了，信任已經破裂了，買彩券都沒那麼容易中」，才向對方提出分手。不過他也聽取網民意見，表示「我不相信會有這種機率，這幾天會自己先去醫院驗的」，若確認已沒精蟲，則會再帶女友檢查，「帶她一起去驗，讓她分的明明白白」。

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台男幽默分享接受結紮手術的過程，獲網民大讚真男人。（fb群組「爆廢1公社」圖片）

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