台女果汁飲一半嫌呢個問題拎去退貨　網民轟：這理由也敢拿出來？

美國連鎖超市好市多（Costco）幾乎無條件的退貨制度深受大眾喜愛，但就常常出現許多不合理、令人大為震驚的退貨事件。有台灣網民於討論區發文表示，日前到好市多買了蘋果汁和楊枝甘露喝，「結果一喝色素味很重」，而且覺得「一個太酸一個太甜」，最後竟然拿着喝過的果汁去退貨。不少網民對她的退貨理由感到無言，「色素沒有味道你知道嗎？」、「這種理由也敢拿出來，真的很有勇氣」。



有台灣女網民於討論區發文表示，日前到好市多買了蘋果汁和楊枝甘露喝，「一喝色素味很重」，因而拿去退貨，結果被其他網民抨擊。（fb群組「Costco好市多 商品經驗老實說」圖片）

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該名網民於facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示以往很少買好市多的飲料喝，一般都是吃新鮮水果，她日前花了384元新台幣（約106港元）買了蘋果汁和楊枝甘露喝，「結果一喝色素味很重」，而且可能是她口味緣故，覺得「一個太酸一個太甜」。

她指出，感覺性價比不是很值，還不如拿這價錢多買一些新鮮水果，以後大概不會買果汁，改買水果以免踩到雷。她於帖文上載一張到好市多退貨的照片，可見到兩瓶蘋果汁和楊枝甘露各喝了差不多一半，另有一瓶楊枝甘露則沒有喝。

帖文引起熱議，不少網民對她的行為感到傻眼，「色素味？妳改說化學味我還能理解」、「這樣就退貨？雖然好市多允許，但是道德層面有點說不過去」、「原來色素有味道，你發的每篇文都讓我刷新三觀欸」，有人嘲諷她「都喝出幻覺了，還是真的別買了」。

不過亦有網民支持樓主說，「好市多本來就主打退貨啊，不覺得原PO有錯」、「退貨是消費者權益，人家繳了年費，本來就有這權利，真不知在酸什麼」、「想退就退，說不能退的家裏開好市多嗎？管很寬」。

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