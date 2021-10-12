家中驚見90cm激長蛇皮！4張相網民睇到毛管戙　澳女揭更恐怖的事

看得頭皮發麻！澳洲一名女子在自家後院發現白色長條物，前往仔細一看竟然是蛇皮，而且拿尺一量竟然長達90公分，嚇得她趕緊在家中找尋蛇的蹤影，但一直都沒有找到，讓她超級崩潰。



該名女子貝琳達（Belinda Kane）住在澳洲新南威爾士州，她6日在自家後院植物盆栽發現了這尾蛇皮，嚇得她急上臉書詢問網友，在後院發現蛇皮，「這好像是我家一夜訪客，各位有什麼想法嗎？」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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從女子曬出2張照片可見，蛇皮不只完整脫了下來，身軀鱗片細節、眼睛和嘴巴的輪廓清楚可見，如果把鏡頭拉近一看，還能清楚看見凹陷的眼窩輪廓，愈看頭皮愈發麻，畫面極為驚悚。

澳女揭開90cm白蛇皮背後更恐怖的事

根據《每日郵報》報導，該條蛇皮長達90公分極為巨大，除了尾部少許的斷裂外，幾乎沒有其他損毀，而貝琳達發現蛇皮後極為崩潰，還在自家不斷找尋巨蛇的下落，就怕自己有個萬一，但一直沒有進展，讓她很無奈地說「希望牠已經離開了」。

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