圓規風球｜城門河水浸行人路　兩男趁機暢泳　網民嚇親：屎水嚟喎

颱風圓規襲港，天文台發出8號東北烈風或暴風訊號。香港受到圓規影響，多區出現水浸。網上瘋傳短片，有2名男子在水浸的沙田城門河旁行人隧道內游泳，而且表情暢快。短片引來網民熱烈討論，除了直指水質惡劣是「屎水」，會引起衛生問題之外，亦有人笑言想免費游水不需要去沙灘，原來去水浸的地方都可以。



網上流傳短片，指有2名男子於圓規襲港令城門河行人隧道水浸期間，在隧道內游水。（網上圖片）

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從網上瘋傳的短片可見，涉事的2名男子在水浸的城門河旁隧道內游泳，他們都疑似穿上橙色的救生衣。除了在水中漂浮外，其中1人在片中曾以自由式游泳。2名男子游水時表情輕鬆，似乎十分享受。當時隧道水浸情況已不能通行，水深約有隧道內欄杆高度的一半。

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短片很快引來網民熱烈討論，不少人都指該處衛生環境欠佳，「城門河啲水都敢游」，又質疑2男游完水後會患病，「條街咁污糟，游完呢次水應該會腸胃炎加皮膚病」。不過亦有人笑言，2男身穿救生衣算是有安全意識，更反諷「攞埋吹氣橡皮艇，沙灘波玩嗎」，但有網民則認為都要加倍小心，「一下沖走就係咁先」。

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