情侶結婚前遇疫情被迫Long D　寂寞港男出軌上海女：諗緊斬邊個纜

疫情下出埠及回港都成為難題，更令不少情侶需要長時間Long D（遠距離戀愛）！有港男在討論區上分享，指與女友拍拖5年，早有結婚打算，但去年到澳門工作後遇上疫情，一直沒有方法回港度假，致使與女友的感情變淡，最後更出軌1名來自上海的女子。由於上海女在性格、外貌、身材上都大勝女友，但對女友仍然有一定感情，因此不知道如何是好。網民都認為樓主出軌有問題，早日與女友分手不要辜負對方，更加不斷推文希望女友可以看到帖文。



樓主在討論區上發文，指自己因為疫情而未能回港，與女友感情變淡，更出軌1名來自上海的女子。（《香港愛情故事》劇照）

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網民「21歲（有父幹）」在連登討論區上以「原本準備談婚論嫁，先嚟一腳踏兩船」為題發文，分享自己的感情經歷。他指自己原本有1名香港女友，已經拍拖5年，「原本計劃呢2年就同女朋友求婚，組織家庭」。

不過樓主於2020年初起到澳門工作2年，遇上疫情更無法趁假期時回港與女友見面，「感情自然淡咗落嚟」。樓主其後在澳門認識1名來自上海的女性，更出軌與她發生關係，至今已經拍拖約1年，由最初只想一夜情變成拍散拖，再變到愛上海女比正印女友更多。

樓主原本計劃與女友結婚，但Long D令兩人感情變淡，他更出軌來自上海的女子。（《香港愛情故事》劇照）

樓主大讚上海女「樣身材唔使講啦，連性格嗰啲都真係好到你唔信」，雖然與女友感情變淡，「但始終咁多年感情，唔係咁易放得低」，但自問內心其實比較愛上海女。他指上海女曾經暗示會否與她結婚，「話唔想浪費青春」，所以他就決定認真思考應該「斬邊一邊纜」，如果分手又應該如何說清楚，感到十分心煩。他感嘆如果可以有多1次機會，就會於一夜情後與上海女道別，「而家搵着自己嚟搞」。

他在留言中提到，「個上海妹真係好識做，相反港女（女朋友）就真係典型港女性格」，而且上海女「好有錢，包養返我轉頭」，現時只猶豫應該直認自己是個渣男，還是應該隨便交出一些行貨理由。

網民們大多批評樓主出軌是渣男，言論明顯是「合理化自己出軌」，叫他盡快與香港正印女友分手，以免浪費別人時間，更直言「佢值得搵返個好過你嘅男朋友」。網民們亦不斷留言推文，希望樓主的正印女友可以發現事件，早日與男友分手。

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女友認出軌兼發生性關係 男方被戴帽感崩潰：佢哋喺我屋企張床做

事主在討論區上以「女友終於承認自己出軌，仲喺我屋企張床上發生過關係」為題發文，提到自己早前曾經發文分享女友不願與自己過情人節，更提出要到男性好友家中飲酒談天，以下為前情提要：

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事主最近就向網民分享事件的最新發展，說自己最初還堅拒相信女友出軌，但最近對方終於承認愛上另一個人，更已經與他發生性關係，親熱地點包括樓主家中的床上：

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