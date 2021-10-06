公屋妹遇上居屋男友　母勸分手稱婚後不會被親家尊重：竹門對竹門

俗語說「竹門對竹門，木門對木門」，但指的只是身家財產？最近有網民在討論區上分享，指妹妹因為男友而與媽媽吵架，起因是媽媽認為他們只住在公屋，男友卻住在居屋，堅持妹妹要找男友絕對只可以找住公屋的男友，否則會被看不起！



樓主媽媽指妹妹男友住在居屋，而他們只住在公屋，因此反對他們2人結婚。（《香港愛情故事》劇照）

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樓主在討論區上以「母親睇低細妹的男友一線」為題發文，提到媽媽擔心妹妹與男友的婚後生活，「認為我細妹嘅男友住居屋，而住公屋嘅我哋，會被細妹嘅男友及其家人睇唔起」，雖然妹妹多次極力否認，但媽媽的想法不曾動搖。

樓主父母仍然堅持，「『木門對木門，竹門對竹門』呢個傳統係牢不可破」，如果妹妹要找男朋友就一定要同樣是住公屋，「公屋對公屋；居屋對居屋；私樓對私樓；豪宅對豪宅；村屋對村屋」。樓主感嘆地表示，「睇嚟我真係要用父母呢個標準去搵女朋友」。

樓主父母堅持，找另一半需要「木門對木門，竹門對竹門」。（資料圖片）

不少網民都認為樓主媽媽觀念有問題，狠批「扭曲的價值觀，人的價值除了一層樓什麼都不是？」、「居屋好高級咩？真係唔多覺喎！公屋好低級咩？一啲都唔覺得喎！」、「咩年代？況且居屋唔係好巴閉」。留言認為如果妹妹已經成年就有權自己決定與誰結婚，「雙方真愛就OK」，有人笑言樓主媽媽應該考慮將公屋單位換成居屋，這樣妹妹就可以與男友結婚。

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