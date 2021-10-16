買樓｜台灣命理師揭五大關鍵讓你無法置業　反對租樓原因有兩個

投資地產有道的台灣命理師沈嶸又出手了！她趁著雙十連假，帶著九位徒兒前往新北市淡水區買樓，又幫助其中兩位徒兒集資付首期，助攻他們晉升有樓一族。



沈嶸深知，以現在台灣的高樓價，當地年輕人根本買不起樓。雖然很多人推崇租樓就好，但她認為這樣只會：（一）陷入貧富差距越來越大的循環，（二）沒有物業導致沒有安全感，痛苦指數根本無法下降。

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沈嶸睇樓眼光精準，因不捨徒兒們置業所苦，過去曾在2019年帶領徒兒集資買南勢角站的物業，2020年又帶領徒兒集資購買海山站的物業，至今已累計幫助了50位徒兒擺脫無殼蝸牛。她今年希望幫助更多徒兒，選擇從樓價相對低的輕軌淡水行政中心站入手。沈嶸坦言，現在台灣的物業因為土地成本與原物料成本的關係，價格飆漲：「已經貴到哪裡都進場不了」。淡水因為氣候與交通問題，樓價比桃園還要低，所以成為她的首選。

沈嶸也點出，一般人買樓困難是以下五點，包括「身邊沒有人提醒買樓的重要性」、「身邊缺乏買樓達人傳授用簡單的步驟進場」、「資金不足」、「沒有貴人願意資助首期」、「深信租樓的好處而錯失買樓的契機」。

沈嶸從三年前發願每個月做公益，就深感要努力幫助弱勢族群，同時也不能坐視徒兒總因買不起樓所苦。而她的徒兒買樓並非做為短線投資，全部都是首購自住。「所以我發願幫助更多的徒兒成為有樓一族，有一天當師父不在了，物置還能留下來繼續照顧他們。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】