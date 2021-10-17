土耳其網紅Saltbae靠灑鹽發達狂開鋪　天價美食唔係人人食得起

土耳其廚師努斯瑞特（Nusret Gökçe）在2017年時以獨特的戲劇化灑鹽手勢爆紅，不但成為了知名的網路迷因，更有了「Saltbae」的綽號。相當有商業頭腦的他，也趁著爆紅之際將自己的土耳其牛排餐廳「Nusr-Et」拓展全世界，至今已經在紐約、邁阿密、杜拜等等一線都市開立了15間分店。今年更無畏疫情在英國倫敦展店，一開幕就成了網紅的打卡熱點，幾乎是一位難求的預約滿場狀態。



不過「Nusr-Et」最知名的特色除了餐廳老闆之外，還有那貴得十分驚人、甚至可說是不合理的菜單定價。從九月開幕至今已經有許多英國的網友在tiktok等社群媒體中秀出了自己的天價帳單，最近更有一位網友的帳單更是讓人看了瞋目結舌，4位客人用餐再加上15%的服務費，總價居然高達37,023英鎊！

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細看這張菜單內容，其中包括了幾樣炸物小點、 400英鎊的土耳其果仁密餅、850英鎊的黃金戰斧豬排、1,620英鎊的香檳王，還有19,900英鎊的兩瓶Petrus紅酒。能在以高價菜單聞名的灑鹽哥餐廳在點上這幾瓶「酒中之王」，背後的財力實在是讓人難以想像啊！

儘管不少網友看了這些貴得驚人的帳單後都覺得灑鹽哥根本是來倫敦搶錢的，但無疑也為「Nusr-Et」帶來了另類的行銷曝光，各位網友倘若實現財富自由的夢想之後，是否也考慮到這間傳說中的餐廳一遊呢？

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