日本抖音正妹為英國食物平反爆紅　狂推一道菜：係留學生唔識搵食

日本27歲美食部落客福井（Ariyo Fukui）去年從東京搬到英國布里斯托爾（Bristol）前，身邊朋友紛紛警告她英國食物都是無味的「垃圾」。
但當福井跟著英國男友去英國當地一間家庭式烤肉店用餐後，她對英國食物整個改觀了。福井說她自此對烤肉產生興趣，現在還會在家裡烤肉。
福井坦承烤肉不是她第一次嘗試時就愛上的食物，但「對烤肉的愛漸漸在心中滋長」。她去烤肉店都會點烤羊肉、牛肉、馬鈴薯泥、蒸蔬菜以及約克郡布丁，她尤其喜歡羊肉。
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福井說自己在家烤肉很麻煩，「容易將牛肉烤太老、須要準備很多材料」，因此她更喜歡餐廳提供的烤肉餐。福井最喜歡的結合肉和蔬菜的英式烤肉，感覺是營養非常均衡的菜。而且肉跟炸魚薯條這種不健康的炸物不同，是用烤的。
福井提到日本人可能會認為英國乏善可陳，例如炸魚薯條只是炸過的魚，沒有任何味道，因此錯過了烤肉這種美味的食物。
福井表示她身邊曾來英國遊學的朋友都不喜歡英國食物，但她認為也許他們只吃了「學校的食物」，因此像多數日本人一樣低估了英國食物，沒有意識到英國食物實際上很好吃。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】