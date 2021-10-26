細思極恐｜為亡父守夜　突出現詭異女童跪拜哭泣　還叫得出他全名

蔡姓網友在靈異公社分享自己老爸往生時，遇到一件早年夭折姐姐出現在靈堂的玄奇事件。



當年，爸爸臨終後，我們籌辦著喪禮，我堅持守靈20多天，讓爸爸遺體多陪伴我久一點，而冰箱就放在「嚴制」後面的神明廳裏！

記得當時是第三天，因為當時爸爸剛死亡，而我是長男，當時三十歲，人生第一場辦理的喪禮主角居然是自己最有話聊、自認最愛自己的爸爸！在悲痛不已及親戚們亂擾局，亂出喪禮後續安排，亂出意見而出現分歧鬧劇的同時，我跟大家鬧翻了！因為大家都亂出意見，每一個意見都是——錢，大筆錢！而出嘴不出錢的活，大家都會，不是嗎？

我們不是富家子弟，但我願意用現有總財產完成爸爸的最後一里路的圓滿葬禮……

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爸爸生了三個孩子，姐姐、我、弟弟，這20多天藉由我們輪流守靈。因為阿忠嘴快忍沒下來，得罪了親戚們，結果今天輪到阿忠守靈，整晚只有他一個人，姐姐，弟弟守靈時很多親戚都來幫忙，唯獨阿忠一人守靈，唯一支持者（老婆及兩位兒子：8歲，4歲）。老婆說：「老公我們來陪你啦！」在這時刻，歷經多次被親戚們洗臉，說自己不懂葬禮還不聽從他們意見的阿忠獨自守靈，突然老婆這句：「老公我們來陪你守靈啦！」聽來特別的窩心，大難來時才知道另一半的窩心。

阿忠說：「不用啦！老婆，有你這句話就夠了！家裏媳婦只有你一個，你每天三餐拜飯，捧飯，還要照顧好孩子就可以了！守靈及其他雜事我來應付吧！」其實此時心裏很感激老婆的一句話和陪伴！當時真是為了應付七嘴八舌的親戚，出嘴不出錢的方式，鬥嘴，鬥腦筋，跑後事流程，拼得精力憔悴！今晚只有阿忠一人守靈，阿忠對著前方爸爸遺體說，好希望親眼看到爸爸的靈魂喔。阿忠想問爸爸：「您恨我嗎？我對你實話實說，說二聖王公直說你活不過59歲的預言成真了，我喪禮辦成這樣的作法您贊成嗎？我打算靠自己唯一的總財產20萬當你的葬禮辦理，我著重在唸經，無法請表演戲碼多餘的錢，請您見諒。」

想念著爸爸的同時，守在爸爸遺體冰箱前外面的我，突然聽到一陣一陣的哭泣聲。仔細一看，真的耶，爸爸的冰箱前是「嚴制」布條；旁邊是燭火燈，阿忠看到有一位大約小學綁公主頭的女孩跪在爸爸的冰箱旁哭泣著。阿忠很納悶，這平房只有留一個入口門，就阿忠面前啊！嚴制入口大門！

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我怎麼沒看見她走進去？看了看自己的手錶半夜三點多，奇怪，阿忠站了起來想去詢問小女孩，為何認識阿忠爸爸，沒想到阿忠還沒走過去詢問，阿忠看見小女孩哭著更大聲了，她一邊哭一邊喊著：「爸爸，爸爸，我來拜您了！我來拜您了！」阿忠傻眼了：「啥小，我爸爸怎麼有一個私生女那麼大了，老媽知道還得了！」阿忠鎮定地想：「不對啊！我爸媽從來形影不離的啊，而且爸爸跟我一樣只上班，下班後就立刻回家了，重心全在家人，況且爸媽都是一起工作的更不可能。」我不太高興的走了進去嚴制冰櫃爸爸遺體方向走了過去，要質問她，為何叫我爸爸為爸爸，太扯了！結果我走到爸爸遺體冰櫃旁一看，這一幕傻眼了！居然沒有半個人影，真是邪門！（但因為我對鬼魂沒概念，也不覺得可怕，因為我深信，平時不做虧心事，半夜不怕鬼敲門，更何況還戴孝。）

我不信邪的再走回三步後的「嚴制」旁，我勒！她還在耶，「嚴制」內的蠟燭火光明顯的浮現整個鬼魂的身高大小，連頭髮綁怎樣子的都相當清楚（公主頭型），我當時想難道是遇上無形的了。當時我有點害怕，但為了證實真偽，我再向前重覆確認兩次來回，這時阿忠有點怕怕的退到嚴制旁看著她的鬼影，詢問著她：「你到底是誰，為何叫我爸爸為爸爸，他是我爸不是你爸，別亂叫。還有，你說，你怎麼進門的，為什麼我沒看到你進門來？」

我當時問了一堆，小女孩都不回答我的話，一直哭喊及跪拜著爸爸，突然她不哭了，轉過來叫了一聲：「阿忠，蔡居忠。」這一叫，不得了，我真的嚇到（媽呀）跑走了。當時我趕快跑去廚房喝了一口熱茶，頓時想到，不對，我在守靈不可以離開，不然貓跳過去，不知道會不會屍變啊！（殭屍片看太多了！）

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於是後來我就趕緊硬著頭皮跑回來爸爸冰櫃外的嚴制前廣場要繼續守著靈，但奇怪的是，當我再次回來爸爸遺體旁，她不見蹤影了，再也沒出現了。但好奇的我決定等爸爸出殯，喪事全部圓滿完成後，再去查明原因是什麼！爸怎會多個女兒！後來爸爸出殯後一段日子，我才鼓起勇氣詢問媽媽，是否家裡有一位女孩夭折，媽媽說：「沒有。」但後來親戚說：「有，你姐姐上面還有一位姐姐，出生沒多久後就夭折了，遺體叫人處理掉了。」

於是我跟老婆為了查明真相，去戶政事務所申請了從日本時代到現在的戶籍謄本，結果出爐了，真的我姐姐是次女，但戶口名簿是長女。那代表我真有一位姐姐，就是那位鬼姐姐，她來送別我們爸爸了！我跟老婆拿著鐵證如山的事實回老家，民雄內埔仔問媽媽，媽媽見事實證據在手，才承認自己的有一位夭折的大女兒，但她不想讓我們知道罷了！媽媽還問我怎麼曉得的，我說：「我守靈時她跪在冰櫃爸爸大體旁哭喊著爸爸，我來拜您了！我來拜您了！我還質問她是誰，她還叫我全名，我嚇到了！」家人聽完直言，不可思議！但因為家人們都知道我對鬼神非常敬畏之心，從不開玩笑的。後來媽媽才道出了實情：「她嬰兒時就死亡了！三十多年了，沒去投胎啊，還會長高啊？范王安排她去嘉義地藏庵跟著地藏王菩薩去修行了啊，怎會出現。」

媽媽反倒問我說：「當時你怎麼沒告訴我們大家？」我說：「當時守靈第三天晚上，如果我說出來了，你們還有誰敢輪流守靈呢？況且我們是要持續二十幾天守靈耶！光親戚天天出招，我都快崩潰了，硬躲著哭泣而已，你們當時都罵我沒血沒淚不會哭，我不是不會哭，是不能哭，因為我還要打起精神撐下去，直到完成爸爸的最後葬禮。」

我的疑問——其實我很想知道：「難道人小時候死亡，如果靈魂沒去投胎轉世的話，在陰曹地府一樣還會長高長大是嗎？只是長大的比較慢許多的速度罷了！三十多年了，才從嬰兒長大到小學五年級左右高而已。」（我沒死過，無從得知！）以上真人真事，信不信由你，但請保持敬畏鬼神之心，不要亂毀謗他人，謝謝，人在做天在看，我相信鬼月眾兄弟們專電壞人的。

網民反應：「我也遇過一個通靈的跟我說我爸旁邊有牽一個小男孩，後來才知道他是我未出世的哥哥」「這樣好像叫倒房，你一個小孩要給夭折姐姐做兒子！」「我只能說家裏辦喪事真的可以看清楚一些親戚是熊還是虎，可以挑撥離間的親戚到此結束就好！」「你當時忘了用手機拍下來，拍到，你的點閱就爆了，請你節哀，父親的愛，永遠都在！」「曾經我媽媽的娘家，就有守靈超過一年的，每年回去我都在想，這家怎麼年年辦喪事，後來才得知原來是要守到好日子。」

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