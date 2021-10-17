單親媽下海賣性感照育兒改寫悲慘人生　日做18小時年賺千萬置業

為了一家生計，她下海拍攝「火辣噴血照」竟成大富翁！英國一名單親媽媽為了照顧年僅5歲的女兒，毅然決然投入「暗黑界」，於去年開始在成人平台上販售性感照，沒想到一年下來竟狂賺100萬英鎊，不僅改善了母女倆的生活，更成功買下一棟新房子。
根據《太陽報》報導，29歲的 Ava Grace 獨自撫養年幼的5歲女兒。她回憶過往的人生，自己從16歲開始便無家可歸，她從出生起就沒見過父親，母親也離開她到別的國家工作，身邊更沒有其他能依靠的兄弟姊妹或親戚，生活全由自己一個人打拚，更曾在水深火熱的環境中擔任園藝師，日子相當難熬。
然而，投身「暗黑界」卻翻轉了艾娃的人生，她在去年登入成人網站平台，公開販售性感火辣的照片或影片，沒想到立刻吸引一票粉絲大力支持，讓她在短短一年的時間就賺進100萬英鎊。艾娃表示，拍攝性感照片的工作並不容易，她一天有將近18個小時都在工作，艾娃會仔細的思考顧客的需求，並從中發想新創意，讓拍攝的作品保持新鮮感，進而留住粉絲們的心。
更多單親媽媽 Ava Grace 的性感美照，她認為能提升自己與女兒的生活品質，即使要「賣身」也毫不後悔。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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儘管這份「賣身」工作備受壓力，艾娃卻毫不後悔，她認為提升自己與女兒的生活品質是第一要件，且這份工作確實改變了她的人生。艾娃提到，她最近才花了25萬買下了一棟新房，更有錢去度假旅行，這些都是以前的她不曾想像過的。她也以親身經歷鼓勵其他人，「無論生活多艱難，都千萬不要放棄，只要你夠努力，一定可以有所成就的」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】