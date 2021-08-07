單親媽連環爆粗辱罵親生女「被X死也應該」網民熱議背後扭曲心理

「我氣到搬出家裡，到死也不會回去。」一名在單親家庭長大的台女近日在facebook群組發文，抱怨經常被她媽媽以粗言穢語問候：「出去就死在外面別回來，被人X死也是應該的！」氣得她決心離家出走，網民看完都忍不住留言：「有這種媽媽真的很可憐，難怪你爸爸都不要了。」



「被X死也應該！」獨生女被媽媽這樣「問候」惹公憤！網民熱議背後扭曲心理（點圖放大看原PO怎麼說及網民留言👇👇👇）

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網民看完紛紛留言表示：「妳媽媽的口德很不好。」、「因為你是媽媽唯一可以控制的人。」、「最後一句真的非常不行，辛苦妳了。」、「媽媽把對爸爸的怨恨發洩在你身上吧!」、「別跟媽媽生氣，我覺得媽媽心裡病了，你要有耐心陪伴她。」、「時時刻刻提醒自己，千萬不要當這樣的父母別被再影響，一起加油」、「長輩們有時候就是會這樣，明明想表達關心，卻又一直語中帶刺，學習怎麼說話真的是一門藝術，無關乎年紀。」、「我媽以前被雷打到的時候，也會講一些我很破格這類的話，交一個男朋友就說我很隨便、很丟臉，我都懷疑是不是親生的。」

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