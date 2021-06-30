性感辣妹穿短裙跳廣場舞　遭大媽暴打扯頭髮　受害人：我不認識她

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-30 16:00

中國人都愛跳廣場舞，特別深受內地中老年人的歡迎。近日河北省張家口一體育館外卻意外出現一宗「肢體衝突」事件，1名穿着露肩短裙的年輕女網紅在跳廣場舞時，突然被1名身材健碩的大媽謾罵追打，大媽高呼想揍她一頓，隨即出拳及起飛腳，更粗暴地狂扯網紅的頭髮，把個子嬌小的網紅打到一仆一碌，然後逃之夭夭。網紅事後表示根本不認識大媽，並已報警處理，但對於無辜被打感到很無奈。

河北張家口早前有年輕女網紅跳廣場舞時被大媽追打，片段在網上瘋傳。（網上圖片）

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綜合內媒報道，事件發生於本月22日，當日河北省張家口孔家莊體育場外如常有很多人在條廣場舞，其中1名叫「梅梅」的網紅如常在現場直播跳舞。因為天氣炎熱及直播的需要，梅梅當日穿了白色露肩短裙，打扮清涼，火辣的舞姿吸引不少人圍觀。

此時1名穿橙色上衣的大媽突然走向梅梅，片中可見她身型健碩，當時她氣沖沖地找梅梅，出手不斷拉扯梅梅，梅梅奮力掙扎嘗試甩開大媽的手但不成功，及後大媽忍不住將武力升級，突然施展一記「穿心腿」，梅梅不甘示弱，回敬大媽一腳，大媽順勢抓緊梅梅的腳不放手，2人開始扭作一團，大媽繼續拉扯梅梅的頭髮，把梅梅打至倒地。當時不少人圍觀「觀戰」，但直至梅梅大喊求助，希望旁人幫忙報警，大媽聽到有人說報警後才停手，然後趁亂逃走。

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梅梅事後接受訪問時透露自己不認識大媽，「我天天去跳廣場舞，我走着走着她過來就罵我，罵我我沒再理她。她說她想揍我一頓，上來就開始打我了，我跟她不認識呀」。

事件曝光後，網民隨即議論紛紛。有網民笑說也許大媽不滿被搶風頭，「年紀輕輕的跳什麼廣場舞，你看那些大爺們都不堪我們光看你了」、「可能是看不慣年輕人穿那麼暴露吧」、「搶舞伴吧」，不過也有人認為大媽不會無緣無故動手，估計或許和錢銀瓜葛有關，「以為跳廣場舞可以免費嗎？要給錢的」。

打人片段在網上瘋傳，數日後有知情人士在網上爆料，聲稱事件源於大媽不滿梅梅穿得清涼在廣場內跳舞，令大媽的老伴在旁看得兩眼發光，大媽因而醋意大發，怒不可遏下走上前痛打梅梅一頓。

（綜合）

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