倒垃圾撩外傭姐姐傾偈秒後悔　愈講愈恐怖　網民分享更尷尬經驗

網友分享倒垃圾時與外傭姐姐閒聊的經過，她形容為「一步步把自己推向尷尬的深淵」，真的匪而所思。



文：Annie Hsu（發表於爆廢公社）

等垃圾車時的閒聊。我：「來這麼久了，還不想回家嗎？」

外傭：「不行，我要賺錢養我的小孩！」

我：「是哦！老公也在嗎？」

外傭姐姐的「恐怖回答」卻令人不敢再問下去……（點圖放大看原文及網民分享與外傭的更尷尬對話）▼▼▼

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外傭：「我的老公死掉了！」我：「……」外傭：「以前的男朋友找我，他有2個孩子！」我：「那他老婆呢？」外傭：「死掉了！」我：「你在這裡有朋友嗎?」外傭：「有，她老公也死掉了。」我：「……」一步步把自己推向尷尬的深淵，垃圾車怎麼這麼慢。

文章意外吸引熱烈討論。「外傭真可愛，專剋另一半。」「他們對不想解釋的問題，直接給對方超渡了。」「不錯喔，起碼老公死了交的男朋友不是有老婆的人，朋友的老公也死了……現在是大會串喔！」「那個外傭的朋友圈怎麼都死老公跟老婆的（包括她自己），下次建議她去祭改或灑聖水，或去耶路撒冷走一圈。」「你就不怕再聊下去你也很危險……」「『 你習慣一個人出來倒垃圾嗎？ 』外傭：『沒有，以前倒垃圾時會有人陪我聊天，後來那個人也死掉了。 』」

也有人分享類似經驗：「之前去醫院一個外傭獨自一人坐電梯時候，另一個護士說好久不見了。外傭：『 好久不見，姐姐一樣漂亮！』護士：『 嘴還是一樣甜啊！今天怎麼一個人，阿公呢？ 』外傭：『 死掉了啦！現在我照顧阿婆！ 』護士：『 也是一樣僱主嗎？』外傭：『 對啊！阿婆現在在加護病房，我陪太太來的。阿姨，啊你上次那個阿公呢？』護士：『 啊，上天堂了啦！這次看的也快要了，又要等工作了。』我在旁邊表示……這什麼對話？」「想起以前公司的泰國女同事……我：『 你都不會想老公嗎？ 』女：『不好用，我有男朋友，比較好用。』」「隔天鄰居2號出來跟外傭聊天。鄰居2號：『昨天跟你聊天的人怎麼沒看到？』外傭：『 他死掉了。』」「別再問了……再問下去要死光了。」「不要再問下去了！再問會越死越多！」

【同場加映】女鄰居日日自言自語 那夜凌晨終聽見呢喃內容當場嚇破膽（點圖看看網友分享原文）👇👇👇

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