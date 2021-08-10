台印傭竟向照顧已久80歲婆婆行兇　劫財再割頸「如劏雞」影片曝光

台灣宜蘭縣冬山鄉傳印尼籍看護因印尼先生要再婚，加上僱主不給特休還被要求不能出門，而想回國卻也回不去，因此心生不滿，於8日凌晨3點憤而拿水果刀，逼自己照顧已久的80歲阿嬤交出值錢物品與現金，並往脖子劃上一刀。



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據了解31歲印尼籍外籍看護普琪當時將阿嬤放在輪椅上，推到房內另一個房間要求開門讓自己拿裡面的錢財離開，因水果刀持在阿嬤脖子，因此脖子上的傷口長達9公分，縫合約14針，所幸無生命危險。

而阿嬤也控訴自己是在凌晨起床上廁所後想去拿點喝的，誰知竟突然被印尼籍外籍看護普琪襲擊，但普琪犯後供稱割到阿嬤脖子是不小心的。

全案檢方訊後，將普琪依刑法第271條第2項「殺人未遂罪」，向法院申請羈押，於8日晚7點法官准押。

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